FC Bayern München

Chaos bei der Anreise

Rund zwei Stunden vor Anpfiff geht auf der U-Bahn U6 in München nichts mehr. Die Münchner Polizei schrieb auf X: «Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes am U-Bahnhof Dietlindenstrasse musste die U-Bahn mit rund 1000 Fußballfans an Bord evakuiert werden.» Es wird vermutet, dass eine E-Zigarette den Feueralarm ausgelöst hat.

Gemäss Anweisungen der Polizei sollen Fans das Gebiet aktuell grossräumig umfahren. Man sei bemüht, den fahrplanmässigen Betrieb so schnell wie möglich wieder sicherzustellen.

Zuvor sorgte bereits ein anderer Vorfall für Aufsehen, als 15 PSG-Supporter von Bayern-Fans aus der U-Bahn gejagt wurden.