Der VfB Stuttgart startete durchaus erfolgreich in die Champions-League-Kampagne 2026/2027. Zwei Siege und ein Unentschieden in den ersten drei Partien lassen sich durchaus sehen. Gegen Galatasaray sollte am frühen Dienstagabend der dritte Sieg her.

Stuttgart muss sich Galatasaray geschlagen geben. IMAGO/Anadolu Agency

Das Vorhaben der Schwaben gestaltete sich aber schwieriger als gedacht – zu schwierig. Die Hausherren aus Istanbul gewannen mit 2:0. Aleksey Batrakov sorgte in der 12. und 15. Minute mit einem Doppelschlag für den Erfolg der Türken. Stuttgart tat sich in der Fremde schwer, hatte aber auch mehrmals Alu-Pech. Trotzdem hätte bei den zahlreichen Chancen mindestens ein Treffer herausschauen müssen. Nati-Profi Luca Jaquez musste übrigens 90 Minuten auf der Bank schmoren.

Ob Italien ein Jugendproblem hat? Über diese Thematik ist nach dem Verpassen der WM im Nachbarland der Schweiz oft diskutiert worden, weil die Italiener kaum junge Spieler einsetzten. Aktuell liefert der italienische Nachwuchs allerdings kaum Argumente, an dieser These festzuhalten.

Issa Doumbia (23), italienischer Stürmer von Sporting Lissabon, spielt in dieser Saison für die Portugiesen gross auf. Der zentrale Mittelfeldspieler erzielt gegen Schachtar im zweiten Umgang das einzige Tor – es ist sein zweites im vierten CL-Spiel. Im Fallen bugsiert er den Ball aus wenigen Metern gerade noch so über die Linie und verhilft Sporting zum bereits dritten Sieg in der vierten Partie. Schachtar kann darauf nicht reagieren.

Italienischer Lichtblick im Sporting-Trikot: Issa Doumbia. IMAGO/Sports Press Photo

Neben Doumbia haben die Italiener übrigens noch weitere Youngsters: Unter anderem den ehemaligen Schweizer U-Internationalen Alessandro Romano (20). Und vielleicht bald auch noch Deutschlands U21-Stürmer Nicolo Tresoldi (22), der sich aktuell überlegt, für welche Nation er künftig auflaufen will.