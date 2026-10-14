Was für eine wilde Torparty in Linz! Liverpool führt den LASK zunächst regelrecht vor, ehe die Österreicher plötzlich aufdrehen. Im Mittelpunkt steht ausgerechnet ein zuletzt viel kritisierter Neuzugang.

Nach einer verhaltenen Anfangsphase übernehmen die Reds das Kommando und Ronald Araujo köpft Liverpool in der 22. Minute in Führung. Nur zwei Minuten später legt Bradley Barcola nach. Für den teuren Top-Transfer ist es der erste Treffer im Liverpool-Trikot. Noch vor der Pause schnürt der Franzose seinen Doppelpack.

Liverpool gibt sich trotz deutlicher Führung mit wackeliger Defensivleistung. Getty Images

Nach dem Seitenwechsel erhöht Jeremy Frimpong in der 51. Spielminute per Kopf, ehe Robert Ljubičić für den LASK verkürzt (63.). Doch die Antwort der Reds folgt prompt: Barcola trifft nur drei Minuten später zu seinem dritten Streich. Lewis Koumas legt das 6:1 nach (72.).

Dann wird es plötzlich wild! Der eingewechselte Florian Flecker trifft innerhalb von drei Minuten doppelt (74./77.). Liverpool führt zwar weiterhin komfortabel, offenbart defensiv aber plötzlich ungewohnte Schwächen und muss sich zum 6:3-Sieg zittern.