Herzhafter Jubel: PSG gewinnt ein verrücktes Halbfinal-Hinspiel gegen die Bayern 5:4. IMAGO/Anadolu Agency

Die Szene des Spiels

Nach dem Doppelschlag der Pariser (56./58.) siehts nach einer Klatsche für die Bayern aus. Die Deutschen werden wenige Minuten nach dem Seitenwechsel scheinbar in ihre Einzelteile zerlegt. Doch statt dem 6:2 für PSG erzielen die Bayern durch Dayot Upamecano das 3:5. Der dritte Treffer bringt bei den Gästen im verrückten Torspektakel den Glauben zurück. Nur drei Minuten später doppelt Luis Diaz zum 4:5 nach und sorgt damit für eine formidable Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche.

Die Schlüsselfigur

Was für eine Achterbahn der Gefühle für den Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer. Vor eineinhalb Wochen verschanzte er sich auf der Pontaise in Lausanne in seiner Kabine, um sich vor einigen wütenden GC-Fans in Sicherheit zu bringen. Nun sieht er sich im Halbfinal der Champions League gleich mehrfach mit wütenden Superstars konfrontiert und muss diese bändigen. Schärer zeigt im Halbfinal der Champions League zweimal auf den Penaltypunkt. Beim zweiten Mal nach Konsultation der Videobilder, was die Bayern-Profis sichtlich verärgert. Davies hatte den Ball aus nächster Nähe an den Arm bekommen.

Sandro Schärer diskutiert mit Joshua Kimmich über den Penalty vor dem Pausenpfiff. IMAGO/MIS

Das bessere Team

Neun Tore sprechen für sich. Die Offensivreihen der beiden Clubs zeigen Fussball zum Dahinschmelzen. Bei den Bayern verblüffen Luis Díaz, Harry Kane und Michael Olise. Bei PSG sind es Désiré Doué, Ousmane Dembélé und Khvicha Kvaratskhelia. Die beiden Trios enteilen den gegnerischen Abwehrspielern ein ums andere Mal.

Das Tribünengezwitscher

Bayern-Trainer Vincent Kompany muss eine Sperre absitzen und im Prinzenpark auf der Tribüne Platz nehmen. Von dort aus regt er sich zwischenzeitlich über den von Sandro Schärer gegebenen Handelfmeter vor dem Seitenwechsel auf.

Vincent Kompany verfolgt das Spiel von der Tribüne aus. IMAGO/ZUMA Press

Die Tore

17’ I 0:1 I Penalty für die Bayern – Harry Kane verwandelt sicher.

24’ I 1:1 I Doué spielt den Steilpass. Khvicha Kvaratskhelia erläuft sich den Ball, tanzt Josip Stanišić aus und trifft mit einem Schlenzer.

33’ I 2:1 I Ecke PSG. João Neves läuft aus dem Rückraum auf den ersten Pfosten, trifft den Ball perfekt und köpfelt ihn an den zweiten Pfosten ein.

41’ I 2:2 I Michael Olise tanzt sich durchs Zentrum und zieht ansatzlos ab: 2:2.

45 + 5’ I 3:2 I Ousmane Dembélé verwandelt einen Handspenalty.

56’ I 4:2 I Achraf Hakimi läuft der Seitenlinie entlang bis zur Grundlinie und spielt kurz davor einen Pass in den Rückraum. Kvaratskhelia läuft ein und trifft satt zum 4:2.

58’ I 5:2 I Doué bereitet vor, Dembélé zieht ansatzlos ab und trifft mit einem Schuss auf den nahen Pfosten via Innenpfosten zum 5:2.

Joshua Kimmich kann es nach dem 5:2 von PSG kaum fassen. Fallen die Bayern jetzt auseinander? Kurz darauf beantworten sie diese Frage mit einem Nein. IMAGO/DeFodi Images

65’ I 5:3 I Nach einem Freistoss aus dem Halbfeld steigt Dayot Upamecano hoch und streift den Ball mit der Stirn – Bayern meldet sich zurück.

68’ I 5:4 I Harry Kane spielt in die Spitze auf Luis Díaz. Der Kolumbianer verarbeitet das Zuspiel technisch hochwertig, zögert leicht und trifft trocken zum 4:5.

So gehts weiter

Am Mittwoch in einer Woche findet das Rückspiel in München statt. Dort entscheidet sich, wer Ende Mai in Budapest um den Titel der Champions League spielt.