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Ticker | Paris Saint-Germain - FC Bayern München | Halbfinale UEFA Champions League 2025/2026

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Paris – Bayern 5:3*

Publiziert 28. April 2026, 22:29

Völlig verrückt: PSG trifft zum 5. Mal – Bayern reagiert aber

LIVE

Halbfinale

PSG
5 – 3
FC Bayern

Paris Saint-Germain

68

FC Bayern München

01

H. Kane

-

17

K. Kvaratskhelia

-

24

11

João Neves

-

33

21
22

M. Olise

-

41

O. Dembélé

-

50

32

K. Kvaratskhelia

-

56

42

O. Dembélé

-

58

52
53

D. Upamecano

-

65

Alle Resultate anzeigen

Pascal RuckstuhlTobias Matsch
von
Pascal Ruckstuhl
Tobias Matsch
0
17
0
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65'

5 : 3

TOOOR für die Bayern! Upamecano streichelt einen Kimmich-Freistoss mit Köpfchen ins Netz. Bayern gelingt damit der wichtige Anschluss. Wohin führt uns diese Partie noch?
64'
Auch Luis Enrique nimmt den ersten Wechsel vor: Mit Fabian Ruiz kommt ein Stammspieler aus dem CL-Final des letzten Jahres. Zudem Europameister. Nicht schlecht PSG, nicht schlecht. Zaire-Emery räumt nach einem tollen Spiel mit einem hohen Laufpensum seinen Posten.
58'

5 : 2

TOOOR für PSG! Was du kannst, kann ich auch, sagt sich Ousmane Dembélé und doppelt nach. Mit seinem Doppelpack bringt er das Heimteam mit drei Toren in Front. Der Assist kam von Doué, der den Ball geschickt zu Landsmann Dembéle durchsteckt. Der Weltfussballer zimmert das Leder dann via Innenpfosten ins Netz. Schockstarre bei den Bayern.
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56'

4 : 2

TOOOR für PSG! Kvaratskhelia bewirbt sich hier ernsthaft für die MOTM-Trophäe. Der Georgier profitiert davon, dass im Zentrum Freund und Feind den Ball von Hakimi verpassen. So kommt er im Rückraum frei zum Abschluss und hämmert den Ball in die Maschen. Kvaratskhelia läuft hier zu Topform auf! Wie reagieren die Bayern?
53'

Stanisic zu ungenau

Diaz chippt den Ball toll über Pacho zu Stanisic. Der Kroate spielt direkt weiter ins Zentrum, wo Kane steht. Doch die Hereingabe war zu ungenau und wird deshalb zur sicheren Beute für Safonov im PSG-Kasten.
50'

PSG fordert schon wieder Penalty

Khvicha Kvaratskhelia lässt Upamecano stehen und zieht in den Strafraum. Als er abziehen will, bleibt er beim ausholen am Schienbeinschoner von Upamecano hängen und geht zu Boden. Schon wieder rennen alle PSG-Spieler zu Sandro Schärer. Doch dieser winkt ab. Meiner Meinung nach zu recht. Das war einfach nur Pech für den Georgier. Weiter gehts ohne Penalty für das Heimteam.
46'
Erster Wechsel bei den Bayern: Alphonso Davies macht für Konrad Laimer Platz. Damit wechselt Kompany-Ersatz Aaron Danks nun auf die etwas defensivere Aussenverteidiger-Variante.
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Weiter gehts in Paris. Die erste Halbzeit zu toppen wird schwer. Aber wir lassen uns gerne überraschen. Heute scheint alles möglich. Schärer pfeift wieder an...
Halbzeit in Paris! Nun heisst es für alle erst einmal durchatmen. Was war das bitte für eine erste Hälfte? Mit Sandro Schärer war ein Schweizer mittendrin.
Es könnte hier gut und gerne auch 4:4 stehen. Praktisch im Minutentakt gab es in diesem Halbfinal-Hinspiel Topchancen.
Harry Kane eröffnete das Skore vom Punkt (17.), dann gelang PSG durch Kvaratskhelia (24.) und Neves (33.) herrlich die Wende. Kurz vor der Pause vollendete Olise (41.) eine wunderbare Einzelaktion zum 2:2-Ausgleich. Damit aber noch nicht genug: Tief in der Nachspielzeit verwertete Dembélé einen Hands-Penalty mit voller Überzeugung. Der Entscheid von Sandro Schärer war sicherlich umstritten. Alphonso Davies hatte den Ball aus nächster Nähe an den Arm erhalten. Nach VAR-Meldung schaute sich Schärer die Szene nochmals an und entschied auf Elfer.
Das Heimteam führt damit nach 45 Minuten knapp gegen die Bayern.
Paris Saint Germain - FC Bayern München 3:2

3 : 2

TOOOR für PSG! Ousmane Dembélé verwertet ebenfalls vom Punkt. Das Heimteam führt wieder. Neuer war da nah dran. Der Schuss vom Weltfussballer war aber hart und platziert geschossen. Die Bayern kochen noch immer über den Entscheid des Schweizer Schiris.

Penalty für PSG

Hands-Penalty für PSG! Sandro Schärer zeigt nach einem umstrittenen Handspiel auf den Punkt. Das sah leider eher nach einem Fehlentscheid aus. Der Ball sprang Davies zuerst an die Hüfte und dann erst an den Arm.
41'

2 : 2

TOOOR für die Bayern! Michael Olise bekommt viel Platz und zimmert den Ball ins Netz. Da hat der Franzose den direkten Weg durchs Zentrum gewählt und lässt dann Safonov mit einem zentralen Vollspann keine Chance. Abwehrchef Marquinhos regt sich fürchterlich auf. Das war miserabel verteidigt vom Heimteam. Da hat man dem Gast Begleitschutz gegeben. Flott!

Angriff ist die beste Verteidigung...

...denkt sich Josip Stanisic. Der Verteidiger zieht auf der rechten Seite los und bleibt nach einem Haken erst im Strafraum hängen. Da war er etwas zu langsam und hätte wohl früher abziehen müssen.
38'

Chance folgt auf Chance

Vor der PSG-Führung traf Olise übrigens noch den Pfosten. Im Gegenstoss verfehlte Doué das Bayern-Tor nur knapp. Nach der Führung wurde dann auch noch Dembélé im letzten Moment von Landsmann Upamecano gestoppt. Soeben schob Désiré Doué den Ball nur knapp am weiten Pfosten vorbei. Diese Partie hätte weit mehr Tore verdient.
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33'

2 : 1

TOOOR für PSG! Joao Neves nickt ein und dreht diese verrückte Partie. Ousmane Dembélé hat da mit seinem Corner den Portugiesen am ersten Pfosten gefunden. Was ist das bitte für ein Spiel?
31'

Schärer bleibt unbestechlich

Nach einem Abschluss vom Dembélé fliegt der Ball bei Pavlovic ans Gesäss. Der Franzose fordert beim Schweizer Schiri zu unrecht einen Penalty. Schärer bleibt aber konsequent und winkt nach kurzer Konsultation des VAR ab.
29'

Momentum bei PSG

Nun hat das berühmte Momentum zu Gunsten des Heimteams gedreht. Plötzlich macht auch Hakimi auf seiner Seite Tempo. Seine Hereingabe kommt dann aber etwas zu nah ans Tor: Sichere Beute für Manuel Neuer. Der Schweizer Schiri Sandro Schärer muss hier ebenfalls viel Laufarbeit leisten - das Spiel geht hin und her. Wow!
24'

1 : 1

TOOOR für PSG! Der andere Stürmerstar macht es besser: Khvicha Kvaratskhelia trifft! Der Georgier legt sich den Ball kurz zurecht, zieht nach innen und schiebt denn Ball unhaltbar ins Petit Filet. Wow! Was für eine Einzelleistung von «Kvaradona». Statt 2:0 steht es nun 1:1. So schnell kann es gehen. Die Intensität in diesem Kracher ist enorm...
23'

Titelverteidiger schwimmt, Dembele vergeigt

Zuerst muss Pacho einmal mehr im eigenen Strafraum in höchste Not klären. Danach geht es schnell in die andere Richtung. Plötzlich taucht Weltfussballer Ousmane Dembélé alleine vor Neuer auf. Sein Schuss geht aber dann doch deutlich am weiten Pfosten vorbei.
19'

Olise vergibt Doppelschlag

Was für eine Chance für Michael Olise. Kane steckt zu Olise durch und der Franzose scheitert dann ganz alleine vor dem Tor an Safonovs Schlappen. Sein Ball tropft nach dem Safonov-Save sogar noch Richtung Pfosten. Am Ende kann PSG-Captain Marquinhos auf der Linie klären. Das hätte der zweite Bayern-Treffer sein müssen.
17'

0 : 1

TOOOR für die Bayern! Harry Kane macht was Harry Kane immer tut: Er verwandelt vom Punkt. Der Engländer schickt Safonov in die rechte Torecke und schiebt lässig in die untere linke Torecke ein. Mit dem ersten Torschuss der Partie gehen die Bayern hier in Führung. Das geht in Ordnung. Bayern war von Anfang an bemüht.
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16'

Penalty für die Bayern

Schärer zeigt nach einem Foul an Diaz im PSG-Strafraum sofort auf den Punkt. Pacho ist da ungestüm von hinten reingegrätscht. Diaz hat da aber auch clever noch sein Bein reingestellt. Klare Sache! Richtig entschieden vom Schweizer Unparteiischen.
12'
Auf der einen Seite fordert Weltfussballer Dembélé nach einem Rencontre von Pavlovic Penalty. Der Deutsche hat aber klar den Bal gespielt. Gut gesehen vom Schweizer Schiri.
Auf der anderen Seite spielt Marquinhos gegen Diaz den Rammbock. Der PSG-Abwehrchef sieht für dieses ruppige Einsteigen den ersten Karton der Partie.
11'

Erster Standard

Kimmich legt den ruhenden Ball zu Olise rüber. Dieser bleibt dann aber an Landsmann Doué hängen. Bayern presst direkt mutig weiter. Beide Teams schenken sich auch nach Ballverlust nichts.

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