Halbzeit in Paris! Nun heisst es für alle erst einmal durchatmen. Was war das bitte für eine erste Hälfte? Mit Sandro Schärer war ein Schweizer mittendrin.

Es könnte hier gut und gerne auch 4:4 stehen. Praktisch im Minutentakt gab es in diesem Halbfinal-Hinspiel Topchancen.

Harry Kane eröffnete das Skore vom Punkt (17.), dann gelang PSG durch Kvaratskhelia (24.) und Neves (33.) herrlich die Wende. Kurz vor der Pause vollendete Olise (41.) eine wunderbare Einzelaktion zum 2:2-Ausgleich. Damit aber noch nicht genug: Tief in der Nachspielzeit verwertete Dembélé einen Hands-Penalty mit voller Überzeugung. Der Entscheid von Sandro Schärer war sicherlich umstritten. Alphonso Davies hatte den Ball aus nächster Nähe an den Arm erhalten. Nach VAR-Meldung schaute sich Schärer die Szene nochmals an und entschied auf Elfer.

Das Heimteam führt damit nach 45 Minuten knapp gegen die Bayern.

Paris Saint Germain - FC Bayern München 3:2