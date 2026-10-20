Publiziert 20. Oktober 2026, 20:48
3. Spieltag
Sabah
Borussia Dortmund
S. Guirassy-
10
A. McCarthy-
39
S. Guirassy-
53
Vor rund 45.000 Zuschauern bereitet Sabah, der erst 2017 gegründete Club aus Aserbaidschan, Dortmund deutlich mehr Probleme als gedacht. Aden McCarthy (39.) gleicht das Champions-League-Spiel zwischenzeitlich aus. Am Ende gewinnt der BVB aber dank einem Doppelpack von Serhou Guirassy.
Schon das 3:2 gegen den FC Villarreal zum Auftakt hatte Guirassy mit zwei Treffern sichergestellt. Auswärts gab es erstmals nach saisonübergreifend vier Niederlagen wieder Grund zum Jubeln. Der bis dato letzte internationale Erfolg gelang dem BVB am 21. Oktober des Vorjahres beim FC Kopenhagen (4:2).
Dass der BVB zwischenzeitlich nicht in Rückstand geriet, lag an Nati-Goalie Gregor Kobel. Er war es, der zweimal glänzend parierte. Veljko Simic (42.) und Parris (45.) scheiterten am Nati-Goalie, der in einer schwachen Kovac-Elf vor der Pause noch der stabilste war.