News|

Dortmund gewinnt bei Sabah: Guirassy trifft in der Champions League doppelt

Werbung
Champions League

Publiziert 20. Oktober 2026, 20:48

Kobel sei Dank: Dortmund müht sich in Aserbaidschan zum Sieg

3. Spieltag

Sabah
1 – 2
Dortmund

Sabah

Spielende

Borussia Dortmund

01

S. Guirassy

-

10

A. McCarthy

-

39

11
12

S. Guirassy

-

53

Alle Resultate anzeigen

Deutsche Presse-Agentur
von
Deutsche Presse-Agentur
Bevorzugte Quelle
Borussia Dortmund siegt in Aserbaidschan.
Borussia Dortmund siegt in Aserbaidschan.IMAGO/Anadolu Agency

Vor rund 45.000 Zuschauern bereitet Sabah, der erst 2017 gegründete Club aus Aserbaidschan, Dortmund deutlich mehr Probleme als gedacht. Aden McCarthy (39.) gleicht das Champions-League-Spiel zwischenzeitlich aus. Am Ende gewinnt der BVB aber dank einem Doppelpack von Serhou Guirassy.

Schon das 3:2 gegen den FC Villarreal zum Auftakt hatte Guirassy mit zwei Treffern sichergestellt. Auswärts gab es erstmals nach saisonübergreifend vier Niederlagen wieder Grund zum Jubeln. Der bis dato letzte internationale Erfolg gelang dem BVB am 21. Oktober des Vorjahres beim FC Kopenhagen (4:2).

Kobel rettet 1:1 vor der Pause

Dass der BVB zwischenzeitlich nicht in Rückstand geriet, lag an Nati-Goalie Gregor Kobel. Er war es, der zweimal glänzend parierte. Veljko Simic (42.) und Parris (45.) scheiterten am Nati-Goalie, der in einer schwachen Kovac-Elf vor der Pause noch der stabilste war.

0 Kommentare