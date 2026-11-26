Das 1:0 beendete früh die Thuner Pläne. SRF

Die Szene des Spiels

Thun hatte sich viel vorgenommen, man sah die Partie gegen Ajax in Amsterdam nicht nur als touristische Reise. Doch nach sechs Minuten sah die Abwehr der Thuner wie eine Touristengruppe aus. Man vertändelte die Kugel in der eigenen Hälfte und am Ende fälschte Bamert den Schuss von Bounida unhaltbar ab. Eine Erwähnung muss jedoch auch noch das 4:0 von Steven Berghuis haben. Der 35-jährige Altstar und langjährige niederländische Nationalspieler sorgte mit seinem Chip-Treffer für den 4:0-Endstand und ein spielerisches Highlight.

Das Berghuis-Tor zum träumen. SRF

Die Schlüsselfigur

Rayane Bounida drückte der Partie seinen Stempel auf. Der junge marokkanische Nationalspieler erzielte nicht nur das 1:0, sondern auch mit einem zauberhaften Freistoss das 3:0.

Bounida machte den Unterschied. IMAGO/Revierfoto

Die bessere Mannschaft

Besonders in der ersten Hälfte war die Thuner Offensive nicht existent. In der zweiten Halbzeit war man etwas aktiver, doch Chancen blieben Mangelware. Der Sieg der Amsterdamer ist durchaus auch in der Höhe verdient, auch wenn ein Ehrentor durchaus möglich gewesen wäre.

Das Tribünengezwitscher

55’000 Fans verfolgten die Partie in der Johan Cruyff Arena in Amsterdam. Der Fussballtempel war ausverkauft – auch ein Zeichen für die Popularität des Clubs aus der niederländischen Hauptstadt. Immer wieder erstaunlich: Bei Ajax spielen mittlerweile drei ehemalige respektive aktive deutsche Nationalspieler. Im Tor spielt die Nummer 1 Marc-André ter Stegen, in der Abwehr Thilo Kehrer und als Offensivspieler Julian Brandt. Die Erfahrung von ter Stegen war durchaus zu sehen. In der zweiten Halbzeit machte er gleich zwei Thunern nach ihren Aktionen eine Ansage.

Die Tore

6’ | 1:0 | Ein abgefälschter Schuss von Bounida landet im Netz.

41’ | 2:0 | Leonardo schliesst einen Konter locker ab.

70’ | 3:0 | Bounida zimmert einen Freistoss ins Netz. Steffen ist chancenlos, auch wenn der Ball nicht ganz in der Ecke einschlägt.

So gehts weiter

Die Thuner stehen am Sonntag wieder im Einsatz. Dann geht es zu Hause gegen St. Gallen.



