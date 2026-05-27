Crystal Palace sichert sich den Conference-League-Titel. AFP

Die Szene(n) des Spiels

In einer bis zur Pause ausgeglichenen Partie war es der Ex-Bundesliga-Spieler Jean-Philippe Mateta, der seine Farben direkt nach dem Pausentee in Führung brachte und damit den einzigen Treffer der Partie erzielte. Der Stürmer profitierte dabei von einer ungenügenden Abwehr von Rayo-Keeper August Batalla.

Direkt nach dem Tor standen die beiden erneut im Mittelpunkt. Zuerst scheiterte Crystal Palace nach einem Freistoss gleich dreimal (!) am Pfosten, dann rettete Torhüter Batalla mit einer tollen Parade gegen Torschütze Mateta und hielt seine Farben damit im Spiel. Da den Spaniern aber kein Tor gelingen sollte, jubelten die Engländer über den Sieg in der Conference League.

Die Schlüsselfigur

Beim Siegtreffer der Engländer machte Rayo-Torhüter Batalla nicht die beste Figur. Klar war der Schuss von Adam Wharton richtig satt, dennoch darf man den auf diesem Niveau besser zur Seite abwehren, als es der Argentinier getan hat. Torschütze Mateta hatte dann aus kurzer Distanz leichtes Spiel.

Rayo-Keeper Augusto Batalla machte beim Gegentreffer nicht die beste Figur. AFP

Das bessere Team

Die Partie war in der ersten Halbzeit ausgeglichen und zumindest in der Startphase konnte sich keines der beiden Teams einen klaren Vorteil erarbeiten. Gegen Ende der ersten Halbzeit hatten die Engländer dann in Person von Tyrick Mitchell die beste Chance der Partie, verpasste die Führung mit dem Kopf aber nur knapp.

Nach dem frühen Tor in der 2. Halbzeit übernahmen die Engländer dann aber das Spieldiktat und hätten innert Kürze auf 2:0 erhöhen müssen. Seitens Rayo Vallecano kam in der Offensive einfach zu wenig und so ging der Sieg von Crystal Palace absolut in Ordnung.

Das Tribünengezwitscher

Für beide Teams war es der erste europäische Final in der Vereinsgeschichte. Die Spanier sicherten sich die Teilnahme dank eines 8. Platzes in der letztjährigen Meisterschaft. Crystal Palace qualifizierte sich seinerseits dank dem Gewinn des FA-Cups für den Europacup – hätte aber eigentlich in der Europa League antreten sollen. Daraus wurde aber nichts. Der Grund: Da der damalige Mehrheitsaktionär auch Besitzer von Olympique Lyon war und diese ebenfalls in der Europa League spielten, durfte Crystal Palace nicht am gleichen Wettbewerb teilnehmen und wurde von der UEFA eine Stufe nach unten versetzt.

Oliver Glasner gewinnt nach der Europa League auch die Conference League. AFP

In der Conference League sicherte man sich nun den ersten Europacup-Titel der Vereinsgeschichte. Für Coach Oliver Glasner ist es nach dem Sieg in der Europa League mit Frankfurt der zweite europäische Titel in seiner Karriere. Zeitgleich ist es auch das perfekte Abschiedsgeschenk, denn der Österreicher hört nach dieser Partie als Trainer von Crystal Palace auf.

Die Tore

51’ | 1:0 | Jean-Philippe Mateta stand nach einem Abpraller goldrichtig und traf zum 1:0 für die Engländer.

Jean-Philippe Mateta erzielte den einzigen Treffer des Abends. Getty Images

So geht’s weiter

Für beide Teams ist die Saison nun zu Ende. Während der Verlierer aus Spanien damit den Europacup verpasst, kann sich Sieger Crystal Palace über die Europa-League-Teilnahme in der nächsten Saison freuen.