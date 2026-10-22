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FC Lugano gewinnt in Getafe 5:2 und bleibt im 20. Spiel ungeschlagen

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20. Spiel ungeschlagen

Publiziert 22. Oktober 2026, 20:42

Fünf Tore: Lugano tanzt spanischem Stier auf der Nase herum

2. Spieltag

Getafe
2 – 5
Lugano

FC Getafe

Spielende

Lugano

Iván Azón

-

2

10
11

A. Ajeti

-

3

12

Y. Cimignani

-

7

13

A. Ajeti

-

26

14

U. Bislimi

-

50

Borja Mayoral

-

74

24
25

K. Behrens

-

92

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20. Spiel ungeschlagen: Der FC Lugano siegt gegen Getafe 5:2.
20. Spiel ungeschlagen: Der FC Lugano siegt gegen Getafe 5:2.IMAGO/PsnewZ

Auch nach dem 20. Spiel bleibt Lugano ohne Saisonniederlage. Die Tessiner sind in Spanien nicht aufzuhalten. Gegen Getafe setzt sich Lugano in einem Torfestival 5:2 durch. Mann des Spiels ist Albian Ajeti mit zwei Toren.

Dabei geht der Start gründlich in die Hose. Nach 80 Sekunden kassiert Lugano das 0:1. Nur fünf Minuten später haben die Bianconeri das Spiel aber schon gedreht und ziehen in der Folge auf 4:1 davon. Danach schaltet das Team von Mattia Croci-Torti einen Gang zurück. Erst dann gelingt Getafe der zweite Treffer.

Beinahe machen die nun bulligen Spanier auch noch den Anschlusstreffer – vor dem Tor ist der «Traumclub» von Ex-FCB-Trainer Fabio Celestini aber zu ungenau. Stattdessen erhöht Kevin Behrens kurz vor Schluss auf 5:2.

Albian Ajeti erzielt zwei Tore gegen Getafe.
Albian Ajeti erzielt zwei Tore gegen Getafe.IMAGO/ABACAPRESS
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