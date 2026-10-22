20. Spiel ungeschlagen: Der FC Lugano siegt gegen Getafe 5:2. IMAGO/PsnewZ

Auch nach dem 20. Spiel bleibt Lugano ohne Saisonniederlage. Die Tessiner sind in Spanien nicht aufzuhalten. Gegen Getafe setzt sich Lugano in einem Torfestival 5:2 durch. Mann des Spiels ist Albian Ajeti mit zwei Toren.

Dabei geht der Start gründlich in die Hose. Nach 80 Sekunden kassiert Lugano das 0:1. Nur fünf Minuten später haben die Bianconeri das Spiel aber schon gedreht und ziehen in der Folge auf 4:1 davon. Danach schaltet das Team von Mattia Croci-Torti einen Gang zurück. Erst dann gelingt Getafe der zweite Treffer.

Beinahe machen die nun bulligen Spanier auch noch den Anschlusstreffer – vor dem Tor ist der «Traumclub» von Ex-FCB-Trainer Fabio Celestini aber zu ungenau. Stattdessen erhöht Kevin Behrens kurz vor Schluss auf 5:2.