Publiziert 22. Oktober 2026, 20:42
2. Spieltag
FC Getafe
Lugano
Iván Azón-
2
A. Ajeti-
3
Y. Cimignani-
7
A. Ajeti-
26
U. Bislimi-
50
Borja Mayoral-
74
K. Behrens-
92
Auch nach dem 20. Spiel bleibt Lugano ohne Saisonniederlage. Die Tessiner sind in Spanien nicht aufzuhalten. Gegen Getafe setzt sich Lugano in einem Torfestival 5:2 durch. Mann des Spiels ist Albian Ajeti mit zwei Toren.
Dabei geht der Start gründlich in die Hose. Nach 80 Sekunden kassiert Lugano das 0:1. Nur fünf Minuten später haben die Bianconeri das Spiel aber schon gedreht und ziehen in der Folge auf 4:1 davon. Danach schaltet das Team von Mattia Croci-Torti einen Gang zurück. Erst dann gelingt Getafe der zweite Treffer.
Beinahe machen die nun bulligen Spanier auch noch den Anschlusstreffer – vor dem Tor ist der «Traumclub» von Ex-FCB-Trainer Fabio Celestini aber zu ungenau. Stattdessen erhöht Kevin Behrens kurz vor Schluss auf 5:2.