Leichtes Spiel: Sions Winsley Boteli schleicht sich in Stürmermanier im Rücken des Gegners davon und trifft. SRF

Logisch, hat Stürmer Winsley Boteli (20) seine Füsse im Spiel, als Sion das Tor trifft. Der Schweizer U21-Nationalspieler – gekommen im Sommer für etwas mehr als drei Millionen aus Gladbach – gleicht im Quali-Hinspiel in Armenien den frühen Rückstand (5.) gegen den FC Noah nach 13 Minuten aus und stellt für den FC Sion auf 1:1.

Es ist bereits das vierte Saisontor im fünften Spiel für Boteli, der in der letzten Saison eine der besten Torquoten europaweit aufzuweisen hatte: Nur gut 78 Minuten brauchte er für ein Tor. In dieser Saison ist die Statistik gar noch besser (74 Minuten). Der FC Sion erhofft sich, den Millionenmann eines Tages teuer weiterzuverkaufen.

Vier Tore, zwei Platzverweise

Im Conference-League-Hinspiel gegen den FC Noah leistet Boteli auch noch einen Assist. Beim Spielstand von 1:2 köpfelt er den Ball vor die Füsse von Ilyas Chouaref, der das 2:2 erzielt. Danach drückt Sion auf den Siegtreffer – erst recht nach dem Platzverweis für Noah. Zuvor hatte bereits Botelis Teamkollege die Rote Karte gesehen. Das Rückspiel findet in einer Woche im Tourbillon statt.