Mattia Zanotti (Lugano) gegen Michal Przybylski. Marusca Rezzonico/freshfocus

Angriff um Angriff, Torchance um Torchance. Mal fehlt den Tessinern die nötige Präzision, mal steht der Pfosten im Weg, mal kassiert der Schiedsrichter einen Treffer wegen einer Abseitsstellung. Und dennoch schaut am Ende ein Tessiner Sieg im Quali-Hinspiel zur Conference League heraus.

Trotz zahlreicher vergebener Chancen gewinnt Lugano gegen Runavik von den Färöer-Inseln hochverdient mit 2:0. Damit dürfen die Tessiner – wie auch der FC St. Gallen und der FC Thun in der Europa-League-Qualifikation – berechtigte Hoffnungen auf den Einzug in die Playoffs zur Ligaphase machen.

Das AIL-Stadion des FC Lugano. freshfocus

Die Tore im brandneuen AIL Stadion in Lugano, dessen Baukosten sich auf 118 Millionen Schweizer Franken beliefen, erzielen Elias Philiström und Kevin Behrens. Der Schwede bringt Lugano bereits in der 7. Minute in Führung, ehe der deutsche Stürmer nach einer langen Phase des Chancenwuchers erst zehn Minuten vor Schluss den verdienten 2:0-Endstand erzielt.