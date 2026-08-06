Sträflich alleingelassen: Andrin Hunziker mit dem 1:0 per Kopf.

Es ist noch gar nicht so lange her, da besiegte Sheriff Tiraspol Real Madrid in der Champions League. Am 28. September 2021 triumphierte das Team aus Moldau mit 2:1 über die Königlichen.

Von diesem Glanz ist heute nichts mehr zu spüren. Mittlerweile geht es zwei Etagen tiefer um den Einzug in die Conference League – und dabei hat der einstige Sensationsclub gegen den FC St. Gallen das Nachsehen. Der Schweizer Club ist vor dem gegnerischen Tor abgezockter als das Team aus Moldau und gewinnt 3:1.

Hunziker, Frokaj, Witzig: Drei St. Galler Jokertore

Es dauert lange, bis die Espen auswärts in Führung gehen. Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison erzielt Neuzugang und Ex-FCB-Spieler Andrin Hunziker nach seiner Einwechslung ein eminent wichtiges Tor für die St. Galler. Vor zwei Wochen trifft er beim 1:1 gegen den FC Zürich in der Super League, nun sorgt er im Hinspiel der Conference-League-Qualifikation in der 62. Minute für das 1:0. Hunziker wird im Strafraum sträflich alleingelassen und nickt den Ball per Kopf ein.

Der 23-jährige Stürmer ist nicht der einzige Spieler mit Basler Vergangenheit, der an diesem Abend trifft. Auch Leon Frokaj, den die Ostschweizer in diesem Sommer vom FC Aarau verpflichten, erzielt ein Tor. Der Mittelfeldspieler trägt in seinen Juniorenjahren ebenfalls das Trikot des FC Basel, schafft den Sprung in die erste Mannschaft aber nicht und wechselt später nach Aarau.

Leon Frokaj erzielt das 2:0 für den FC St. Gallen gegen Sheriff Tiraspol. SRF

Dass Frokaj kurz vor Schluss (89.) mit einem Fehler noch das 1:2 einleitet, verkommt zur Nebensache. Kurz darauf trifft Christian Witzig sehenswert zum entscheidenden 3:1. Somit sind die St. Galler auf bestem Weg, die Playoffs der Conference League zu erreichen.