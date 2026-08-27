Diese Schwalbe machte den Unterschied. SRF

Nur einen 0:1-Rückstand nahm St. Gallen ins Rückspiel der Playoffs zur Conference League mit, doch die Espen kassierten früh ein weiteres Tor. Es entwickelte sich eine muntere Partie. Nach einem Handspenalty traf Görtler zum Ausgleich. Nordsjælland schlug sofort wieder zurück, dann traf Baldé mit einem satten Distanzschuss zum 2:2.

Die Gastgeber waren das bessere Team, doch dann der Schock: Stevanovic wurde noch vor dem Pausentee vom Schiedsrichter unter die Dusche geschickt. Er kassierte die Gelb-Rote Karte. Der Grund dafür: eine Schwalbe. Die Videobilder gaben dem Unparteiischen recht. Die Bank von St. Gallen war dennoch ausser sich. Ein Co-Trainer wurde mit Rot auf die Tribüne verwiesen.

St. Gallen brauchte also weiterhin ein Tor, um sich die Verlängerung zu erkämpfen. Die Espen spielten lange mutig mit, doch am Ende traf Nordsjælland zum dritten Mal und beendete die Europacup-Träume der St. Galler.