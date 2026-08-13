Sheriff Tiraspol machte in St. Gallen keine gute Figur. Roger Albrecht/freshfocus

Nicht einmal eine Minute dauerte es, dann lagen die Espen bereits in Führung. Besio schloss einen Angriff souverän ab. Von Sheriff Tiraspol kam trotz des Rückstands wenig, ehe dann doch noch glücklich der Ausgleich gelang. St. Gallen blieb jedoch spielbestimmend, und Hunziker sorgte noch vor der Pause für klare Verhältnisse.

Die zweite Halbzeit wurde dann zum Showlauf. Die Fans sangen und tanzten im Stadion. Besio und Hunziker schnürten beide ihren persönlichen Doppelpack. Dann traf auch noch Stevanovic. ie Espen ziehen mit einem Gesamtscore von 8:2 in die Playoffs der Conference League ein. Dort geht es gegen Nordsjælland aus Dänemark.