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Conference League: St. Gallen schlägt Sheriff Tiraspol und zieht in die Playoffs ein

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Conference League Quali

Publiziert 13. August 2026, 21:50

St. Gallen schiesst Sheriff ab! Espen träumen weiter von Europa

Hinspiel:

SG
31
SHE
St.Gallen
5 – 1
82
Sheriff

St.Gallen

Spielende

Sheriff

D. Besio

-

1

10
11

D. Forov

-

9

A. Hunziker

-

34

21

A. Hunziker

-

59

31

D. Besio

-

76

41

M. Stevanović

-

87

51
Sven Forster
von
Sven Forster
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Sheriff Tiraspol machte in St. Gallen keine gute Figur.
Sheriff Tiraspol machte in St. Gallen keine gute Figur. Roger Albrecht/freshfocus

Nicht einmal eine Minute dauerte es, dann lagen die Espen bereits in Führung. Besio schloss einen Angriff souverän ab. Von Sheriff Tiraspol kam trotz des Rückstands wenig, ehe dann doch noch glücklich der Ausgleich gelang. St. Gallen blieb jedoch spielbestimmend, und Hunziker sorgte noch vor der Pause für klare Verhältnisse.

Die zweite Halbzeit wurde dann zum Showlauf. Die Fans sangen und tanzten im Stadion. Besio und Hunziker schnürten beide ihren persönlichen Doppelpack. Dann traf auch noch Stevanovic.  ie Espen ziehen mit einem Gesamtscore von 8:2 in die Playoffs der Conference League ein. Dort geht es gegen Nordsjælland aus Dänemark.

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