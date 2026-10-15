Die Szene des Spiels

Was für eine kuriose Szene! Nach einem harten Zweikampf zwischen Ramiz Zerrouki und Patrik Kristal zeigt der Schiedsrichter dem Twente-Spieler zunächst Gelb. Dann greift der VAR ein: Weil Zerrouki mit hohem und gestrecktem Bein in den Zweikampf geht, scheint es, als würde die Szene nochmals auf Rote Karte geprüft werden. Auch die Wiederholungen scheinen das harte Foul zu unterstreichen. Doch dann kommt alles anders: Nicht Zerrouki, sondern Thuns Kristal fliegt vom Platz. Der Berner Oberländer tritt seinem Gegenspieler in derselben Aktion auf das Schienbein und lässt den amtierenden Schweizer Meister in Unterzahl zurück. Thun-Coach Privitelli kann es nicht fassen und schlägt sich die Hände hinter dem Kopf zusammen.

Der Schweizer Meister versteht die Welt nicht mehr: Keine Gelbe gegen Twentes Zerrouki, dafür Rot für Thuns Kristal. IMAGO/ANP

Die Schlüsselfigur

Mit seinem Platzverweis wird Patrik Kristal zur tragischen Schlüsselfigur der Partie. Bis zu diesem Zeitpunkt bieten die Thuner dem favorisierten Twente wacker die Stirn und halten trotz intensiver Druckphasen die Null. Doch die Karte hat bittere Folgen: Die schockierten Berner Oberländer kassieren nur wenige Minuten später den Gegentreffer. In Unterzahl findet Thun daraufhin keine Antwort mehr und die Offensive kommt praktisch zum Erliegen.

Das bessere Team

Twente ist über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft und erspielt sich die gefährlicheren Chancen. Doch die Berner Oberländer machen es den Hausherren alles andere als einfach und halten bis zum Platzverweis gut dagegen. Thun verteidigt bis dahin leidenschaftlich, hält den Druck stand und setzt immer wieder Nadelstiche nach Vorne.

Das Tribünengezwitscher

Nicht nur auf dem Rasen ist die Rückkehr auf die europäische Bühne ein Fest. Auch die Thuner Fans lassen es ordentlich krachen! Für die Reise nach Enschede organisierten sie kurzerhand einen eigenen Extrazug – inklusive Barwagen und DJs.

Das Tor

65’ | 1:0 | Ramiz Zerrouki wird an der Strafraumgrenze bedient und ballert die Kugel ins Netz.

So gehts weiter

Der FC Thun empfängt am 22. Oktober Hajduk Split in der Conference League. Der Anpfiff ist um 21:00 Uhr angesetzt.