Twente Enschede

Pausenfazit

Die Rückkehr der Thuner auf die europäische Bühne gestaltet sich erwartet schwierig. Das Team von Trainer Gian-Luca Privitelli musste sich über weite Strecken der ersten Halbzeit hinten reinstellen. Dies taten die Berner Oberländer aber solide, ein ums andere Mal konnte die Thuner Defensive die niederländischen Angriffe abblocken. In der 24. Minute bewahrte dann auch noch der VAR die Thuner vor dem Rückstand.

Nach dem aberkannten Gegentreffer aber hatten die Gäste die Partie besser im Griff und kamen auch ihrerseits zu vereinzelten offensiven Nadelstichen. Insgesamt dürfen die Thuner mit dem Unentschieden zur Pause durchaus zufrieden sein.