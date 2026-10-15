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Ticker | Twente Enschede - Thun | 1. Spieltag UEFA Conference League 2026/2027

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Twente – Thun 0:0*

Publiziert 15. Oktober 2026, 22:11

Thun hält Twente in Schach – die Oberländer dürfen weiter hoffen

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1. Spieltag

Twente
0 – 0
Thun

Twente Enschede

56

Thun

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Céline Eicher
Pascal Ruckstuhl
Raphael Lüthi
von
Céline Eicher
Pascal Ruckstuhl
Raphael Lüthi
Bevorzugte Quelle
46'
Zur Pause nimmt Gian-Luca Privitelli einen Wechsel vor. Jan Bamert bleibt in der Kabine, für ihn ist nun Nassim Zoukit auf dem Platz.
Die Teams sind zurück, die zweiten 45 Minuten sind im Gang.
Olivier Mambwa im Duell mit Twentes Daan Rots.
Olivier Mambwa im Duell mit Twentes Daan Rots.IMAGO/ANP

Wir wollen wissen

Was liegt für den FC Thun in der zweiten Halbzeit noch drin?

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Pausenfazit

Die Rückkehr der Thuner auf die europäische Bühne gestaltet sich erwartet schwierig. Das Team von Trainer Gian-Luca Privitelli musste sich über weite Strecken der ersten Halbzeit hinten reinstellen. Dies taten die Berner Oberländer aber solide, ein ums andere Mal konnte die Thuner Defensive die niederländischen Angriffe abblocken. In der 24. Minute bewahrte dann auch noch der VAR die Thuner vor dem Rückstand.
Nach dem aberkannten Gegentreffer aber hatten die Gäste die Partie besser im Griff und kamen auch ihrerseits zu vereinzelten offensiven Nadelstichen. Insgesamt dürfen die Thuner mit dem Unentschieden zur Pause durchaus zufrieden sein.
Nun ist Pause. Thun geht mit einem O:0-Unentschieden in die Kabine.
45'

Bald ist Pause

Unter anderem wegen der VAR-Konsultation werden noch zwei Minuten nachgespielt in dieser ersten Hälfte.
43'
Nun folgt auch die erste Gelbe Karte gegen einen Twente-Akteur. Adelgaard räumt Reichmuth unsanft um.
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40'

Wieder ist Steffen zur Stelle

Wieder hat Taha seine Füsse im Spiel. Er leitet den Ball zu Kollege Orjasaeter weiter, der im Strafraum abziehen kann. Doch sein Schlenzer stellt Steffen nicht vor ernsthafte Probleme.
38'

Weghorst verpasst

Die Holländer kombinieren sich hervorragend über die Seite vors gegnerische Tor. Taha bringt die Kugel flach in die Mitte, wo Weghorst in den Ball rutscht. Doch er verfehlt das Ziel aus nächster Nähe.
36'

Guter Abschluss von Kristal

Der junge Este wird noch etwas zurückgehalten. Das hindert ihn aber nicht daran, den zweiten gefährlichen Thuner Abschluss zu produzieren. Der Ball kullert aber am weiten Pfosten vorbei.
34'

Kein Freistoss für Weidmann

Der vermeintliche Torschütze wird vom zurückeilenden Labeau kurz vor der Sechzehnerlinie zu Fall gebracht, die Pfeife des Schiedsrichters bleibt aber zurecht stumm.
31'
Fehr legt Gegenspieler Orjasaeter an der Seitenlinie zu Boden und verhindert damit eine gefährliche Aktion. Dafür sieht der Thuner als erster Akteur am heutigen Abend die Gelbe Karte.
29'

Längere Ballbesitzphase für Thun

Erstmals in diesem Spiel können die Thuner den Ball für längere Zeit in den eigenen Reihen halten. Twente zieht sich seinerseits für einmal etwas in die eigene Platzhälfte zurück.
24'

Tor aberkannt - Glück für Thun

Nach einem einfachen Doppelpass im Mittelfeld kann Weidmann losziehen. Der Mittelfeldspieler wird nicht angegriffen, kann durchmarschieren und versenkt den Ball im unteren weiten Eck. Doch beim Doppelpass bringt der spätere Torschütze Bewacher Käit zu Fall, weshalb der kosovarische Unparteiische nach Konsultation der Bilder den Treffer zurücknimmt.
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20'

Thun bringt den Ball nicht weg

Bereits zum wiederholten Mal können die Thuner den im Ansatz gefährlichen Angriff des Heimteams zwar abfangen, jedoch bringen sie die Kugel nicht sehr weit vom eigenen Tor weg.
16'

Auch Twente kommt zum Eckball

Ähnlich wie zuvor Reichmuth kann auch Twentes Zerrouki vor dem Strafraum abziehen. Und auch sein Abschluss wird zur Ecke geblockt.
14'

Erster Abschluss für Thun

Reichmuth findet in der Mitte vor dem Strafraum etwas Platz vor und zieht ab. Sein Schuss wird aber von der Twente-Verteidigung zur Ecke geblockt.
12'

Unsicherheit bei Steffen

Der Thuner Goalie nimmt sich zu lange Zeit, um den Ball zu einem seiner Teamkollegen zu passen. Weghorst riecht den Braten, doch Steffen kann den Ball noch ins Aus spedieren.
8'

Taha mit erster Riesenchance

Da kommt das Heimteam schon zur ersten Topchance! Mittelfeldspieler Taha kann eine präzise Flanke ohne Druck Richtung Tor spedieren, doch Goalie Steffen kann parieren.
6'

Twente über rechts gefährlich

Bereits zum zweiten Mal in den Startminuten tragen die Holländer ihren Angriff über die rechte Angriffsseite aus. Aussenverteidiger Van Rooij schaltet sich vorne mit ein, seine Hereingaben fanden bislang aber noch keinen Abnehmer.
2'

Dursun braucht bereits Pflege

Beim ersten Zweikampf scheint sich der Thuner Stürmer einen Finger ausgerenkt zu haben. Er lässt sich kurz abseits des Platzes vom medizinischen Staff behandeln.
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Der kosovarische Schiedsrichter Genc Nuza gibt die Partie frei, der Ball in Enschede rollt!

Bald geht's los

Die Teams machen sich bereit, um ins «De Grolsch Veste» einzulaufen. In wenigen Minuten kann das europäische Abenteuer des FC Thun beginnen.

Ein Name sticht heraus

Wenn man sich das Kader der Holländer genauer ansieht, sticht ein Name besonders heraus: Wout Weghorst. Der 1.97 cm grosse Stürmer kickte in seiner bisherigen Karriere bereits für Manchester United, Wolfsburg oder Besiktas Istanbul. Seine Wichtigkeit für sein Team zeigt sich in seinen Leistungsdaten: Der mittlerweile 34-Jährige hat sich in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bereits sechs Tore und vier Torvorlagen gutschreiben lassen.

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