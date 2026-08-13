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FC Vaduz scheitert in der Conference-League-Quali an Inter Turku

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Conference League Quali

Publiziert 13. August 2026, 21:33

Das Europa-Abenteuer von Vaduz endet gegen Inter Turku

Hinspiel:

VAD
12
TUR
Vaduz
2 – 2
34
Inter Turku

Vaduz

Spielende

Inter Turku

Qualifiziert

D. Simani

-

4

10
11

J. Tuominen

-

13

L. Dalipi

-

56

21
22

A. Conteh

-

76

Sven Forster
von
Sven Forster
Bevorzugte Quelle
Vaduz scheitert an Inter Turku.
Vaduz scheitert an Inter Turku.Michael Zanghellini/freshfocus

Das Europacup-Abenteuer des FC Thun ist zu Ende. Die Liechtensteiner fliegen gegen die Finnen aus Turku mit dem klangvollen Namen Turku raus. Nach der 1:2-Pleite auswärts in Finnland, ist das 2:2 im heimsichen Stadion zu wenig.

Dabei ging es ganz gut los für den Aufsteiger in die Super League. In der vierten Minute traf Denis Simani zum 1:0 - alles wieder offen. Einen raschen Ausgleich in der 13. Minute konnte Lutfi Dalipi kontern. Doch das 2:2 in der 76. Minute war dann zu viel.

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