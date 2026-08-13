Vaduz scheitert an Inter Turku. Michael Zanghellini/freshfocus

Das Europacup-Abenteuer des FC Thun ist zu Ende. Die Liechtensteiner fliegen gegen die Finnen aus Turku mit dem klangvollen Namen Turku raus. Nach der 1:2-Pleite auswärts in Finnland, ist das 2:2 im heimsichen Stadion zu wenig.

Dabei ging es ganz gut los für den Aufsteiger in die Super League. In der vierten Minute traf Denis Simani zum 1:0 - alles wieder offen. Einen raschen Ausgleich in der 13. Minute konnte Lutfi Dalipi kontern. Doch das 2:2 in der 76. Minute war dann zu viel.