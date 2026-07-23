FCSG – Benfica 2:1: Sensation in St. Gallen – Cupheld schiesst Benfica ab

Tom Gaal köpft den Ball im Luftduell gegen Benfica-Spieler. Der St.-Gallen-Verteidiger erzielte in der 80. Minute das entscheidende 2:1-Tor. Roger Albrecht/freshfocus

Die Szene des Spiels

Ein Standard bringt wie ein Blitz aus heiterem Himmel das Siegtor für St. Gallen. Daschner bringt einen Freistoss von links zielgenau an den hinteren Pfosten, wo Tom Gaal goldrichtig steht. Der 25-jährige Deutsche schraubt mit seiner stolzen Grösse von 1.93 Meter in die Luft und drückt den Ball mit dem Kopf durch die Beine von Benfica-Goalie Trubin zum 2:1.

Die Schlüsselfigur

Tom Gaal ist erst seit einem Jahr bei den Espen, scheint sich aber zum Mann der wichtigen Tore zu entwickeln – und das als Verteidiger. Im Schweizer Cup Ende Mai erzielte Gaal beim 3:0-Finalsieg gegen den FC Stade Lausanne-Ouchy das Führungstor in der 8. Minute.

Zuvor traf er auch in der Super League zweimal. Gegen Benfica beweist der Abwehrturm aus Mönchengladbach, mit welcher Wucht und Entschlossenheit er nicht nur im eigenen, sondern auch im gegnerischen Strafraum entfalten kann.

Das bessere Team

St. Gallen belohnt sich für eine bockstarke erste Halbzeit mit dem Führungstor. Das Team von Enrico Maassen setzte Benfica früh unter Druck und kam in den ersten Minuten schon zu Abschlüssen. Die Stars aus Lissabon gehen es eher gemütlich an und kommt kaum vors Espen-Tor – und wenn, dann ist Zigi zur Stelle.

Lawrence Ati-Zigi hielt St. Gallen im Spiel gegen Benfica mehrfach fest. Der Goalie war entscheidend für den Exploit der Ostschweizer. Roger Albrecht/freshfocus

Kurz vor der Pause muss der FCSG-Goalie unverschuldet hinter sich greifen. Rafa Silva einen der wenigen konsequent vorgetragenen Angriffe der Portugiesen erfolgreich abschliesst und zum schmeichelhaften Lissabonner Ausgleich trifft. Besonders bitter: Kurz vor dem Ausgleich verhindert Trubin in Extremis das 2:0 gegen Baldé.

Das Tribünengezwitscher

Der Exploit der St. Galler gegen Benfica ist aller Ehren wert, allerdings fehlten beim portugiesischen Rekordmeister wegen WM-Urlaub ein halbes Dutzend hochkarätige Spieler. Amar Dedic (Bosnien), Tomas Araujo (Portugal), Richard Rios (Kolumbien), Dodi Lukebakio (Belgien), Fredrik Aursnes und Andreas Schjelderup (beide Norwegen) sind zwar zurück in Lissabon, standen aber gegen den FCSG nicht auf dem Platz.

Die Tore

37’ | 1:0 | Baldé wird von Görtler bedient und trifft aus spitzem Winkel ins weite Eck.

44’ | 1:1 | Pavlidis behauptet den Ball gegenüber Daschner und schickt dann Rafa Silva in die Tiefe, der eiskalt an Zigi vorbei zum Ausgleich einschiebt.

80’ | 2:1 | Gaal steht nach einem perfekten Freistoss von Daschner am hinteren Pfosten und köpft zum Siegtor ein.

So geht es weiter

Für St. Gallen geht es nach Schlag auf Schlag mit dem Saisonauftakt in Super League weiter. Am Sonntag empfangen die Ostschweizer um 16.30 Uhr den FC Zürich. In einer Woche kommt es in Lissabon um 21 Uhr zum Rückspiel.