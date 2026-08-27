Umkämpfte Partie in den Playoffs zur Europa League. Claudio De Capitani/freshfocus

Nach der 0:7-Ohrfeige im Hinspiel der Europa-League-Playoffs war die Sache schon gegessen. Thun musste dennoch im Rückspiel gegen Lech Posen nochmals antreten und zeigte sich vor den heimischen Fans von seiner guten Seite. Nach einem 0:1-Rückstand reagierten die Berner Oberländer und drehten die Partie noch vor der Pause. Am Ende musste sich Thun jedoch mit einem 2:2 begnügen – und statt mit der Europa League mit der Conference League vorliebnehmen. Diese Qualifikation hatte das Team schon vor dem Duell mit den Polen in der Tasche.