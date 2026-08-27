Publiziert 27. August 2026, 21:56
Hinspiel:
Thun
Lech
Qualifiziert
R. Gumny-
17
S. Lengen-
22
F. Dursun-
43
P. Wålemark-
68
Nach der 0:7-Ohrfeige im Hinspiel der Europa-League-Playoffs war die Sache schon gegessen. Thun musste dennoch im Rückspiel gegen Lech Posen nochmals antreten und zeigte sich vor den heimischen Fans von seiner guten Seite. Nach einem 0:1-Rückstand reagierten die Berner Oberländer und drehten die Partie noch vor der Pause. Am Ende musste sich Thun jedoch mit einem 2:2 begnügen – und statt mit der Europa League mit der Conference League vorliebnehmen. Diese Qualifikation hatte das Team schon vor dem Duell mit den Polen in der Tasche.