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FC Thun gegen Lech Posen: Kann der Schweizer Meister das 0:7 wettmachen?

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Thun – Posen

Publiziert 27. August 2026, 21:56

Nach 0:7 im Hinspiel: Thun verabschiedet sich erhobenen Hauptes

Hinspiel:

THU
07
LPO
Thun
2 – 2
29
Lech

Thun

Spielende

Lech

Qualifiziert

01

R. Gumny

-

17

S. Lengen

-

22

11

F. Dursun

-

43

21
22

P. Wålemark

-

68

Sven Forster
von
Sven Forster
Bevorzugte Quelle
Umkämpfte Partie in den Playoffs zur Europa League.
Umkämpfte Partie in den Playoffs zur Europa League.Claudio De Capitani/freshfocus

Nach der 0:7-Ohrfeige im Hinspiel der Europa-League-Playoffs war die Sache schon gegessen. Thun musste dennoch im Rückspiel gegen Lech Posen nochmals antreten und zeigte sich vor den heimischen Fans von seiner guten Seite. Nach einem 0:1-Rückstand reagierten die Berner Oberländer und drehten die Partie noch vor der Pause. Am Ende musste sich Thun jedoch mit einem 2:2 begnügen – und statt mit der Europa League mit der Conference League vorliebnehmen. Diese Qualifikation hatte das Team schon vor dem Duell mit den Polen in der Tasche.

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