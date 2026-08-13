Die Thuner jubeln. Screenshot SRF

Die Europacup-Millionen sind Tatsache! Der FC Thun setzt sich mit einem Gesamtscore von 5:3 gegen Víkingur Reykjavík durch und steht in den Playoffs zur Europa League. Das Hinspiel in Thun hatte man mit 3:0 gewonnen, das Rückspiel ging verloren, jedoch schoss man insgesamt mehr Tore als die Isländer. Das bedeutet auch: Man steht bei einer Niederlage in der letzten Quali-Runde sicherlich in der Conference League, also dem dritthöchsten Uefa-Wettbewerb.

Gut drei Millionen Franken hat man also allein aufgrund der Conference League sicher. Dazu würde ein Sieg in der Ligaphase jeweils weitere 375’000 Franken einbringen. Je weiter das Abenteuer geht, desto mehr Geld ist natürlich möglich.

Gegner wegen Nebel noch unklar

Noch mehr Geld würde jedoch die Europa League bringen. Dort ist das Startgeld noch eine Million Franken höher, und auch die Siege würden mehr Geld einspielen. Wer der Gegner in den Europa-League-Playoffs wird, ist noch unklar. Der Grund: Das Spiel zwischen Lech Posen und KÍ Klaksvík konnte noch nicht durchgeführt werden. Die Polen konnten nicht auf den Färöern landen, der Nebel war zu stark. Ein neuer Versuch wird am Freitagabend durchgeführt.

Klar ist: Die Thuner müssen sich besonders in der Defensive steigern. Gegen das Team aus Island kassierten sie schliesslich erneut viele Tore und mussten am Ende sogar zittern.