Gonçalo Ramos führt Portugal zum dritten Sieg in der Nations League. IMAGO/SOPA Images

Auch ohne Cristiano Ronaldo hat Portugal seine Erfolgsserie in der Nations League fortgesetzt. Der nach einem Streit mit dem neuen Nationaltrainer Jorge Jesus abgereiste Superstar verpasste beim 4:2 (2:1) in Dänemark den dritten Sieg nacheinander. Für die Norweger um Erling Haaland setzte es beim 1:2 (1:1) in Wales dagegen die zweite Niederlage in Serie. Die von Ralf Rangnick trainierten Österreicher kamen nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2 (0:2) in Irland.

João Cancelo (13. Minute), Gonçalo Ramos (25.), Vitinha (67.) und João Felix (87.) erzielten die Tore für starke Portugiesen, denen der Wirbel um die Abreise von Ronaldo nicht anzusehen war. Ausgerechnet Ramos – dem Ersatz von Cristiano Ronaldo – gelang neben dem Tor auch noch ein Assist, womit er grossen Anteil am dritten Portugal-Sieg im dritten Nations-League-Spiel hatte.

Österreich erkämpft sich Remis

Für Norwegen gab es nach der überraschend starken WM dagegen den nächsten Dämpfer in der Nations League. Oscar Bobb (11.) hatte die Skandinavier in Wales zwar in Führung gebracht. Daniel James (38.) und Neco Williams (48.) aber drehten das Spiel für die Gastgeber, die von einer Roten Karte gegen Norwegens Torbjörn Heggem (46.) nach einer Notbremse profitierten.

Rangnicks Österreicher erkämpften sich in Irland nach Toren der Bundesliga-Profis Alexander Prass (77.) und Michael Gregoritsch (77.) ein Remis in Irland. Troy Parrott (12./45./Foulelfmeter) hatte die Iren per Doppelpack in Führung gebracht.