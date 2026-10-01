Erster Sieg als DFB-Coach: Jürgen Klopp ballt nach dem 2:0-Erfolg gegen Serbien die Faust. IMAGO/Jan Huebner

Die Szene des Spiels

In der 61. Minute ist die Messe gelesen. Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt wartet im letzten Drittel geschickt ab, bis sich in der Zone vor dem Sechzehner die Lücke öffnet, und spielt den Pass durch die Schnittstelle zu Florian Wirtz. Der verarbeitet den Ball sauber und netzt zum ersten Mal in dieser Saison ein. An der Seitenlinie ballt Trainer Jürgen Klopp die Faust und jubelt – wie man es von ihm kennt – gewohnt ausgelassen.

Die Schlüsselfigur

In der Abwesenheit von Bayern-Star Joshua Kimmich schwingt Tom Bischof (21) das Zepter im Mittelfeld. Der 21-jährige Edeltechniker, der auch bei den Bayern hinter Kimmich die Nummer zwei ist, tut das in überragender Manier. Alles läuft über den Linksfuss, dem Goalie-Legende Manuel Neuer die «beste Schusstechnik im Bayern-Team» attestiert.

Bischof bestimmt das Tempo, weist eine überragende Passquote auf und erzielt noch ein Tor. Das zweite verfehlt er um wenige Zentimeter – beste Werbung für weitere Auftritte im DFB-Dress. Und den Bayern.

Tom Bischof (rechts) und Florian Wirtz führen Deutschland zum ersten Sieg unter Jürgen Klopp. IMAGO/Sportfoto Rudel

Das bessere Team

Deutschland drückt im dritten Spiel unter Trainer Jürgen Klopp von Beginn an aufs Gaspedal – ganz «Klopp-like». Dass der Sieg nicht höher ausfällt, liegt an der Chancenauswertung der DFB-Elf. Die Serben kommen gerade mal zu einer einzigen Konterchance.

Das Tribünengezwitscher

Jürgen Klopp hat bei seinem Einstand als neuer DFB-Trainer Deutschlands mit einer Kader-Revolution überrascht: Für die vier Nations-League-Spiele berief er einen historischen 44-Spieler-XXL-Kader, der in zwei separate Teams aufgeteilt wurde. Während die Spieler in den ersten beiden Spielen kaum auf sich aufmerksam machen konnten, deuteten im dritten Nations-League-Duell gleich mehrere Spieler ihre Ambitionen an; beispielsweise Tom Bischof, Derry Scherhant oder Maximilian Mittelstädt.

Die Tore

39’ I 1:0 I Florian Wirtz tankt sich über rechts durch, schliesst ab und sieht, wie der Abpraller von Tom Bischof in den Netzhimmel gezimmert wird.

61’ I 2:0 I Jetzt klappt’s: Florian Wirtz bringt den Ball nach einem Querpass von links unter Kontrolle, verarbeitet diesen technisch einwandfrei und schliesst trocken ab; 2:0.

So geht’s weiter

Die jungen Griechen hatten den Deutschen am vergangenen Wochenende das Leben schon schwer gemacht und die Klopp-Elf besiegt. Am Sonntag treffen die beiden Teams wieder aufeinander. Ob die Talente Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis, Konstantinos Tsolakis und Co. den Deutschen das Leben wieder schwer machen können?