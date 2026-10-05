Traf gegen Belgien doppelt: Michael Olise. AFP

WM-Halbfinalist Frankreich hat dank Bayern Münchens Michael Olise den ersten Heimsieg unter dem neuen Nationaltrainer Zinédine Zidane gefeiert. Der zweimalige Weltmeister gewann im vierten Spiel der Nations League mit 4:1 gegen Belgien. Mit dem Sieg in Paris baute Frankreich die Tabellenführung in der Gruppe A1 aus, Belgien rutschte wegen des 3:1-Erfolges von Italien gegen die Türkei auf Rang drei ab.

Der erste Treffer des Abends gelang dem früheren Bundesliga-Profi Dodi Lukébakio in der 35. Minute. Nach einem feinen Pass hinter die französische Verteidigung lief er völlig frei auf Frankreichs Tor zu und blieb im Duell mit Keeper Guillaume Restes eiskalt.

Doch Zidane, der vom Remis gegen Italien am Freitag nur Kapitän Ousmane Dembelé in der Startelf belassen hatte, wechselte in der zweiten Hälfte seine Stammkräfte ein. Die sorgten dann auch für die Wende: Desiré Doué gelang der Ausgleich (77. Minute), Rayan Cherki legte vier Minuten später nach. In der Schlussphase lief dann die Show des Michael Olise, der nach seiner Vorlage zum Führungstreffer mit einem Doppelpack innerhalb von drei Minuten alles klarmachte (88., 90.+1).