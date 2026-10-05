Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Frankreich und Belgien ist 0:1.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Ecke Frankreich. Die Ecke wurde verursacht von Dodi Lukébakio.
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42'
Ball abgeblockt. Ousmane Dembélé (Frankreich) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Manu Koné.
35'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Frankreich und Belgien ist 0:1. Dodi Lukébakio (Belgien) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Roméo Lavia mit einem Steilpass nach einem Konter.
33'
Vorbeigeschossen. Estéban Lepaul (Frankreich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ousmane Dembélé.
32'
Ball abgeblockt. Ousmane Dembélé (Frankreich) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jules Koundé.
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31'
Manu Koné (Frankreich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Hans Vanaken (Belgien).
29'
Vorbeigeschossen. Dodi Lukébakio (Belgien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Diego Moreira mit einer Flanke nach einer Ecke.
28'
Ecke Belgien. Die Ecke wurde verursacht von Jules Koundé.
26'
Manu Koné (Frankreich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Nicolas Raskin (Belgien).
23'
Ball pariert. Estéban Lepaul (Frankreich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Manu Koné.
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22'
Ousmane Dembélé (Frankreich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Joaquin Seys (Belgien).
22'
Vorbeigeschossen. Nicolas Raskin (Belgien) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Dodi Lukébakio mit einer Flanke.
20'
Foul von Maghnes Akliouche (Frankreich).
20'
Nicolas Raskin (Belgien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Ball abgeblockt. Eduardo Camavinga (Frankreich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Manu Koné.
19'
Abseits Belgien. Joaquin Seys spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Romelu Lukaku im Abseits.
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16'
Ecke Frankreich. Die Ecke wurde verursacht von Romelu Lukaku.
16'
Ecke Frankreich. Die Ecke wurde verursacht von Maarten Vandevoordt.
16'
Ball pariert. Bradley Barcola (Frankreich) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Manu Koné.
15'
Foul von Maxence Lacroix (Frankreich).
15'
Romelu Lukaku (Belgien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ecke Frankreich. Die Ecke wurde verursacht von Joaquin Seys.
11'
Ball pariert. Romelu Lukaku (Belgien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
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9'
Ball abgeblockt. Estéban Lepaul (Frankreich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ousmane Dembélé.
7'
Ecke Frankreich. Die Ecke wurde verursacht von Diego Moreira.
7'
Ball abgeblockt. Ousmane Dembélé (Frankreich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maghnes Akliouche.
6'
Eduardo Camavinga (Frankreich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Nicolas Raskin (Belgien).
6'
Ball abgeblockt. Maghnes Akliouche (Frankreich) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ousmane Dembélé.
1'
Vorbeigeschossen. Ousmane Dembélé (Frankreich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Leny Yoro mit einem langen Ball.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Frankreich und Belgien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.