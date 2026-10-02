Michael Olise erzielt gegen Italien in der Nations League das zwischenzeitliche 1:0. SRF

Die Szene des Spiels

Eigentlich scheint alles seinen gewohnten Lauf zu nehmen. Frankreich ist besser, geht dann mit 1:0 in Führung und scheint die Partie unter Kontrolle zu haben. Allerdings machen sich bei «Les Bleus» nach dem Führungstor plötzlich Anzeichen von Überheblichkeit breit. Hinten vertändeln die Franzosen den Ball. Italien schaltet in Person von Verteidiger Alessandro Bastoni blitzschnell um und sagt Danke: Aus dem Nichts fällt in der 68. Minute das 1:1.

Gianluca Donnarumma und Italien punkten auswärts gegen Frankreich. IMAGO/ZUMA Press

Die Schlüsselfigur

Einmal mehr unterstreicht Michael Olise seine Klasse. Der Bayern-Spieler beweist seine Qualitäten als Vorbereiter und Vollstrecker. Immer wieder glänzt der Flügelspieler mit tollen Steckpässen. In der 55. Minute folgt dann der Höhepunkt: Der Bayern-Star verwandelt einen Freistoss von der Strafraumgrenze herrlich im Tor.

Kaum zu bremsen: Michael Olise. IMAGO/PsnewZ

Das bessere Team

Es sind zwar nicht die absoluten Top-Chancen, doch die Franzosen sind dennoch spielbestimmend. Endstation ist allerdings wiederholt Italiens Goalie Gianluigi Donnarumma.

Die Tore

55' I 1:0 I Dieser Freistoss hätte kaum besser passen können. Michael Olise verwandelt ihn aus rund 18 Metern via Unterkante der Latte.

68' I 1:1 I Frankreich spielt nicht sauber hinten raus. Innenverteidiger Alessandro Bastoni riecht den Braten früh, antizipiert richtig und geht an vorderster Front ins Gegenpressing. Weil er schneller schaltet als alle Italiener, steht er plötzlich alleine vor dem Tor der Franzosen und schiesst zum Ausgleich ein.

So gehts weiter

Zum Abschluss der Nati-Pause treffen die Italiener am Montag auf die Türkei. Die Franzosen spielen in der Hammergruppe gegen Belgien.