Brajan Gruda ist bei seinem DFB-Debüt gleich Mann des Spiels. IMAGO/Kirchner-Media

Die Szene des Spiels

Es ist ein fataler Start für die Serben. Bereits nach 14 Minuten ist der Widerstand gebrochen. Nach dem Eigentor von Srdan Babic nach drei Minuten trifft Florian Wirtz in der 14. Minute zum 2:0 – es ist bereits die Entscheidung. In leerem Stadion wirken die Serben nicht so, als könnten sie dieses Spiel noch drehen.

Die Schlüsselfigur

Leipzigs Brajan Gruda, an dem die Bayern interessiert sein sollen, befindet sich in Top-Form. Am vergangenen Wochenende bereitete er in der Bundesliga zwei Tore auf geniale Art und Weise vor. Gegen Serbien kommt der deutsch-albanische Doppelbürger zu seinem Debüt im DFB-Trikot und liefert ebenfalls. Gruda ist überall auf dem Rasen anzutreffen, gestaltet und schliesst auch selbst ab, wie er mit seinem Tor zum 3:0 zeigt.

Das bessere Team

Wie bereits im Hinspiel, hat das Team von Trainer Jürgen Klopp auch in Serbien keine Mühe. Deutschland ist spielbestimmend und gewinnt verdient. Zu keiner Zeit hat die DFB-Elf Mühe mit den Serben.

Das Tribünengezwitscher

Nanu, was ist denn da los? Statt vor frenetischem serbischen Publikum findet die Partie lediglich vor 5000 Kindern statt. Grund dafür ist eine Strafe der Uefa gegen den serbischen Fussballverband. Bei den Nations-League-Heimspielen von Serbien gegen Griechenland und den Niederlanden im September ist es zu rassistischen und diskriminierenden Vorfällen gekommen.

Mehr als 5000 Tausend Kinder sind beim Nations-League-Spiel zwischen Serbien und Deutschland nicht zugelassen worden. IMAGO/Kirchner-Media

Die Tore

3' I 0:1 I Srdan Babic lenkt einen Schuss unhaltbar ins eigene Tor ab.

14' I 0:2 I Kai Havertz scheitert mit seinem Schuss, doch Florian Wirtz steht goldrichtig und chippt den Balla erst über den gegnerischen Goalie, dann ins Tor: 2:0 für Deutschland.

51' I 0:3 I Was für ein Traumsolo von Brajan Gruda. Der Leipziger Edeltechniker schnappt sich kurz nach der Mittellinie den Ball, läuft und läuft und läuft, schüttelt gleichzeitig seine Gegenspieler ab und versorgt den Ball mit einem satten Tiefschuss in der Ecke.

56' I 1:3 I Srdan Babic macht seinen Fehler wieder gut: Der Verteidiger trifft zum 1:3. Erst wehrt Ter Stegen noch ab, beim Nachschuss ist er m

So gehts weiter

Am Montag kommt es zum Knüller und Spitzenkampf der Gruppe A: Deutschland spielt gegen die Niederlande um den Gruppensieg. Ab 20.45 Uhr gibt es die Partie im Liveticker.