Ein 0:0 in Slowenien reicht aus: Die Schweizer Nati kehrt in der Nations League in die Liga A zurück. Toto Marti/Blick/freshfocus

Die Szene des Spiels

Das wäre es gewesen: Der eingewechselte Zeki Amdouni setzt zu einer herrlichen Einzelleistung an und sieht kurz vor Schluss Dan Ndoye auf der Gegenseite. Dieser trifft den Ball aber nicht wie gewünscht und verpasst die späte Führung ganz knapp. Es ist sinnbildlich für dieses Spiel: Vor dem Tor sind beide Teams glücklos. Am Ende aber egal, weil die Schweizer Nati dank dem 0:0 Gruppensieger ist und in die A-Division der Nations League zurückkehrt.

Die Schlüsselfigur

Nati-Goalie Gregor Kobel hat lange nichts zu tun. In der zweiten Halbzeit braucht es den Zürcher aber gleich doppelt. Zweimal pariert der BVB-Goalie stark und verhindert für die Nati damit den Rückstand. Dank den beiden Paraden nimmt die Schweiz immerhin einen Zähler mit.

Gregor Kobel musste in der zweiten Halbzeit zweimal eingreifen. IMAGO/Sports Press Photo

Das bessere Team

Die Schweiz hat in der ersten Halbzeit Ball und Gegner weitgehend unter Kontrolle, kommt im letzten Drittel aber kaum zu zwingenden Torchancen. Es fehlt an Durchschlagskraft, um sich in der slowenischen Defensive entscheidend durchzusetzen und zu gefährlichen Abschlüssen im Strafraum zu kommen. Die Slowenen machen derweil das, was vor dem Spiel zu erwarten war: Sie agieren aus einer gesicherten Defensive heraus und setzen auf Konter. Nach einem solchen Gegenangriff fällt das vermeintliche 1:0 für das Heimteam, das wegen einer Abseitsstellung allerdings zu Recht aberkannt wird. In der zweiten Halbzeit kommen beide Teams zu guten Chancen, verpassen aber beide den Führungstreffer.

Das Tribünengezwitscher

In der ersten Halbzeit kommt es beim Schiedsrichtergespann zu technischen Problemen. Die Funkverbindung zwischen den Linienrichtern und dem Unparteiischen auf dem Rasen ist ausgefallen. Es folgt eine mehrminütige Unterbrechung, in der sich einige Nati-Spieler mit Passübungen warm halten.

Schiedsrichter Jasper Vergoote aus Belgien offenbart den beiden Trainern (Bostjan Cesar von Slowenien links und Murat Yakin) technische Probleme. Toto Marti/Blick/freshfocus

Die Tore

Fehlanzeige.

Stimme zum Spiel

Remo Freuler: «Die Umstellung von Athen ist doch ziemlich gross, was die Temperaturen angeht. Es war kein schönes Spiel. Am Schluss wussten wir, dass der eine Punkt reicht, deshalb haben wir einfach das Spiel runterbringen müssen. Nach etwa 80 Minuten waren auch sie zufrieden mit dem Punkt, wie mir schien. Wir hätten mehr Bewegung nach vorne gebraucht. Vorne war heute nicht unser bester Tag. Ich funktioniere gut mit Denis Zakaria. Wenn man im Klub Spielpraxis hat, funktioniert es auch in der Nati. Ich freue mich auf den Montag und bin auch etwas stolz auf mein 100. Spiel in der Nati. Das wird sicher sehr speziell. Der grosse Druck ist nicht da am Montag.» (gegenüber SRF)

So gehts weiter

Am Montag trifft die Schweiz zum Abschluss der Nations-League-Kampagne in St. Gallen auf Schottland. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. 20 Minuten ist auch dort wieder vor Ort und berichtet live vom Spiel.