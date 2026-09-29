Lamine Yamal trifft gegen Kroatien gleich zweimal. Getty Images

Spanien legt gegen Kroatien los wie die Feuerwehr! Gerade einmal zwei Minuten sind gespielt, da vollendet Lamine Yamal eine starke Kombination zum 1:0. Der Weltmeister dominiert danach beinahe nach Belieben – und wird doch plötzlich kalt erwischt: Ivan Perišić flankt und Dion Beljo köpft in der 28. Minute zum überraschenden Ausgleich ein. Doch Spanien braucht nur drei Minuten für die Antwort: Yamal bedient Marc Pubill, der per Kopf das 2:1 erzielt. Noch vor der Pause wird ein Treffer von Mikel Oyarzabal wegen Abseits aberkannt und ein Schuss von Fermín López landet am Pfosten.

Nach dem Seitenwechsel macht Yamal mit seinem zweiten Treffer das 3:1. Der Weltmeister behält danach alles unter Kontrolle, während Kroatien kaum noch gefährlich wird. Erst der eingewechselte Franjo Ivanović verpasst in der 77. Minute knapp eine Grosschance. Auf der anderen Seite zwingt Pedri Livaković zu einer starken Parade. Kurz vor Schluss setzt Spanien dann noch einen drauf: Nico Williams trifft in der 89. Minute zum 4:1 und macht die spanische Gala endgültig perfekt. Beim 4:1 bleibt es – Spanien feiert einen hochverdienten Sieg gegen Kroatien.

England holt sich dank eines Treffers von Kane den ersten Sieg in der Nations League. AFP

England siegt gegen dezimiertes Tschechien

Nach der bitteren Auftaktniederlage gegen Spanien holt England die ersten Punkte in der Nations League. Gegen Tschechien profitieren die Three Lions ab der 24. Minute von einer Roten Karte gegen Pavel Šulc. Lange tut sich England trotzdem schwer. Erst Anthony Gordon bricht in der 47. Minute den Bann, Harry Kane macht schliesslich den 2:0-Sieg in der 69. Minute perfekt.