Hier verschiesst Lionel Messi den Penalty gegen Ägypten. SRF

Die Szene des Spiels

Jetzt ist es Tatsache. Gewinnt die Nati gegen Kolumbien, trifft das Yakin-Team im WM-Viertelfinal auf Argentinien, das mit 3:2 gegen Ägypten siegt. Das Spiel ist wild. Lange Zeit führen Salah & Co. mit 2:0, Messi verschiesst gar einen Elfmeter. Doch dann kommt die Schlussphase mit dem verrückten Schlusspunkt.

So ist die Wende in der 92. Minute perfekt. Für einmal können die Ägypter einen Befreiungsschlag landen. Dieser bleibt jedoch erfolglos und leitet den argentinischen Konter ein. Martinez findet viel Platz vor sich und bedient Fernandez in der Mitte. Dieser springt im richtigen Moment ab und köpft die Ägypter ins Tal der Tränen.

Hier ist das 3:2 für Argentinien zu sehen. Getty Images via AFP

Die Schlüsselfigur(en)

Mostafa Shobeir – in bitterer Art und Weise. Der ägyptische Goalie überzeugt schon das ganze Turnier – und nun auch im WM-Achtelfinal gegen Argentinien. Der 26-Jährige spielt in seiner Heimat bei Al Ahly. In Ägypten ist er durchaus schon eine kleine Legende, gewann er doch schon unzählige Titel. Im Spiel gegen Messi & Co. hält er mehrfach mirakulös – unter anderem eben auch den Elfmeter von Messi. An ihm liegt es nicht, dass Ägypten die Sensation nicht gelingt.

Ebenso zu erwähnen: Messi. Nach einem schwachen Start samt verschossenem Elfmeter trifft er am Ende selbst. Es ist sein achter WM-Treffer 2026, ebenso bereitet er einen Treffer vor. Nun hat er insgesamt 21 WM-Treffer. Nach dem Schlusspfiff hat er Tränen in den Augen.

Lionel Messi zeigt eine sackstarke Partie. Tom Weller/dpa

Das bessere Team

Ägypten verteidigt lange leidenschaftlich. Argentinien hat zwar viel mehr Ballbesitz und auch mehr Chancen, doch bis kurz vor Schluss sieht alles nach einem frühen WM-Aus für Argentinien aus. Doch dann drehen Messi & Co. auf und holen innert wenigen Minuten ein 0:2 auf – und drehen dann sogar die Partie. Alleine wegen der Schlussphase ist der Sieg verdient.

Das Tribünengezwitscher

Ex-WM-Rekordtorjäger Miroslav Klose übermittelte seinem Nachfolger Lionel Messi auch am Telefon seine Glückwünsche. «Messi ist ein brutales Phänomen. Der argentinische Nationaltrainer Lionel Scaloni war mein Mitspieler bei Lazio Rom, wir stehen noch regelmässig in Kontakt. Er hat ein Telefonat von Messi und mir arrangiert, nachdem er meinen WM-Torrekord eingestellt hat. Das war schon sehr bewegend», erklärte der Trainer des 1. FC Nürnberg bei einem WM-Talk des Fussball-Zweitligisten.

Argentinien feiert am Ende. AFP

«Messi und ich sind uns natürlich immer mal wieder auf dem Platz begegnet, das war immer schön und respektvoll. Das Telefonat jetzt war aber das erste Mal, dass wir abseits davon etwas länger miteinander gesprochen haben. Er hat gesagt, er schickt mir ein unterschriebenes Trikot», sagte er.

Messi, der nach dem Achtelfinal gegen Ägypten auf 21 WM-Tore kommt (und dabei bleibt), hatte Klose bei der Vorrundenpartie gegen Österreich mit seinem 17. WM-Tor als Rekordtorschütze abgelöst. Bis zum Beginn des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko hatte 2014er-Weltmeister Klose den WM-Torrekord mit 16 Treffern gehalten. Inzwischen ist auch Frankreichs Kylian Mbappé mit 19 Toren vorbeigezogen.

Die Tore

15’ | 0:1 | Ibrahim setzt sich nach einem Eckball durch und köpfelt wuchtig zur 1:0-Führung ein.

68’ | 0:2 | Wieder kontern die Ägypter die argentinische Abwehr aus und kommen zum sensationellen 2:0. Salah treibt den Ball mit viel Energie nach vorne und spielt Haissem Hassan an. Dieser findet den heranstürmenden Zico, der zum 2:0 einschiebt.

79’ | 1:2 | Romero bringt die Argentinier zurück in die Partie. Er wird mustergültig durch Messi bedient und köpft zum 1:2.

Ägypten zeigt eine gute Partie. Tom Weller/dpa

82’ | 2:2 | Argentinien gleicht die Partie aus. Die Argentinier setzen in einer offensiven Aktion vehement nach. Schliesslich erreicht der Ball Messi, der wuchtig zum 2:2 trifft.

92’ | 3:2 | Argentinien trifft zum Sieg durch Fernandez.

So gehts weiter

In der Nacht auf Sonntag steht für Argentinien der Viertelfinal gegen den Sieger aus der Partie zwischen der Schweiz und Kolumbien an.