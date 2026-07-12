Die Rote Karte nach VAR-Intervention SRF

Die Szene des Spiel

Wie bitter ist das denn? Gerade als die Schweiz sich für seinen grossen Aufwand mit dem 1:1 von Dan Ndoye belohnt, sorgt Breel Embolo für den Aufreger der Partie. In der 72. Minute macht der Nati-Stürmer eine Schwalbe, die vom Schiedsrichter zuerst unbemerkt bleibt. Der portugiesische Unparteiische verwarnt erst fälschlicherweise Leandro Paredes, ehe er nach Konsultation der Videobilder seinen Entscheid korrekterweise umstösst und Embolo die Gelb-Rote Karte zeigt. Unter Tränen verlässt der Basler das Feld und muss von seinen Mitspielern getröstet werden. Ohne Embolo verliert die Schweiz dann die Partie nach Julian Alvarez' sensationellem Siegtor und Lautaro Martinez' Abstauber in der Verlängerung mit 1:3.

Die Schlüsselfiguren

Julian Alvarez. Mit seinem Geniestreich in der Verlängerung entscheidet der Stürmer von Atlético Madrid den WM-Viertelfinal gegen die Schweiz. Aus Schweizer Sicht kann man sicherlich Gregor Kobel hervorheben. Mit einer starken Parade Ende der regulären Spielzeit hext er die Schweiz erst in die Verlängerung und muss sich auch dort nichts vorwerfen lassen.

Dieses Traumtor zerstört alle Schweizer Hoffnungen. SRF

Das bessere Team

Die Schweiz ist bis zum Embolo-Platzverweis erst ebenbürtig, dann sicherlich die tendenziell dominierende Mannschaft. In Unterzahl kämpft die Nati tapfer, doch die Argentinier werden mit einem Mann mehr besser und kommen zu mehr Torchancen. Die Effizienz lassen Messi und Co. aber lange vermissen – bis in die 112. Minute.

Das Tribünengezwitscher

Zum zehnten Mal an dieser WM steuerte Messi beim 1:0 einen Assist bei. Das ist absoluter WM-Rekord, nie zuvor lieferte ein Spieler so viele Vorlagen beim grössten Fussballturnier der Welt. In der ersten Halbzeit lieferte sich Messi ein hitziges Wortgefecht mit Schiedsrichter Joao Pinheiro. «Rede normal mit mir und despektiere mich nicht, ich rede mit dir respektvoll», soll der achtfache Weltfussballer dem portugiesischen Unparteiischen laut Lippenleser bei ESPN gesagt haben.

Die Tore

10’ | 1:0 | Nach einem Eckball Messis entwischt Macallister Gegenspieler Sow und köpfelt den Ball ins weite obere Eck.

57’ | 1:1 | Nach einem Zuckerpass von Rodriguez versenkt Ndoye zwischen den Beinen von Martinez zum Ausgleich.

112’ | 1:2 | Am Strafraumrand verschafft sich Alvarez etwas Platz und zirkelt den Ball dann sensationell in den oberen rechten Winkel – Kobel ist komplett chancenlos.

120+1’ | 1:3 | Kobel pariert erst einen Schuss Almadas, ehe Lautaro Martinez den Abpraller versenkt.

So gehts weiter

In vier Tagen steht in Atlanta der WM-Halbfinal an. Argentinien duelliert sich gegen England um ein Ticket für den WM-Final.