Australien

Pausenfazit

In den Startminuten übernahm Ägypten das Zepter. Doch es waren die Australier, die über Konter zu guten Möglichkeiten kommen. Mit der Zeit präzisierten sich die Angriffsbemühungen der Pharaonen und sie gingen nach 13 Minuten dank Ashour in Führung. Die Socceroos suchten die Reaktion, taten sich aber im letzten Drittel des Feldes schwer.