Die Socceroos machen rund um den Sechzehner der Ägypter mächtig Druck. Die Pharaonen halten dicht.
48'
Metcalfe auf der Gegenseite nah am Ausgleich
Auch die Socceroos legen mit viel Offensivdrang los. Es geht über rechts. Die Flanke kommt. Metcalfe setzt sich im Luftduell durch, setzt den Ball aber neben das Tor! Hany hat dabei das Nachsehen und wirkt benommen. Der Unparteiische bittet ihn vorsichtshalber vom Feld.
46'
Marmoush mit der Blitzchance aufs 2:0
Die Ägypter legen los wie die Feuerwehr! Keine zehn Sekunden nach Wiederbeginn feuert Marmoush knapp am weiten Pfosten vorbei!
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46' Die zweite Halbzeit läuft!
Pausenfazit
In den Startminuten übernahm Ägypten das Zepter. Doch es waren die Australier, die über Konter zu guten Möglichkeiten kommen. Mit der Zeit präzisierten sich die Angriffsbemühungen der Pharaonen und sie gingen nach 13 Minuten dank Ashour in Führung. Die Socceroos suchten die Reaktion, taten sich aber im letzten Drittel des Feldes schwer.
45+6' Der erste Durchgang ist rum! Ägypten führt dank Ashour mit einem Tor!
Druckphase der Australier
Die Aussies haben ihre Abschlüsse. Der Ball will aber nicht rein.
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Irankunda moniert Handspiel
Der Australier kommt aus guter Position zum Kopfball. Der Ball springt Rabia an den Arm! Die Distanz ist aber kurz. Der Schiedsrichter zeigt an: Weiterspielen.
45'
Fünf Minuten Nachspielzeit
Souttar und Co. rennen weiter an. Ägypten hat hinten alles im Griff.
43'
Kein Durchkommen für Australien
Das Team von Tony Popovic sucht weiter das schnelle Spiel nach vorne. Dieses Mal geht es mit einem hohen Ball über die linke Seite. Irankunda wird aber abgelaufen.
39'
Aussies versuchen es weiter
Mit geradlinigem Spiel kommen die Socceroos zu guten Angriffsansätzen. Nach wie vor fehlt jedoch die Präzision. Die Ägypter nehmen es in der Folge gemütlich. Sie nehmen Tempo raus.
36'
Australien wird aktiver
Die Socceroos pressen höher und kommen zu Strafraumszenen. Es fehlt allerdings noch die letzte Konsequenz.
32'
Hany angeschlagen
Der Ägypter geht hart in den Zweikampf und braucht im Anschluss kurz Pflege.
Hollywood-Star auch vor Ort
Samuel L Jackson führt sich das Spiel im Stadion in Dallas zu Gemüte.
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29'
Intensität hat abgenommen
Die Pharaonen machen für die Offensive nur noch das Nötigste. Mit kurzen Pässen halten sie den Ball im Mittelfeld und suchen mit langen Bällen vorne die Kollegen im Sturm - ohne Erfolg.
25'
Der Ball rollt wieder
Die Pharaonen spielen flach hinten raus. Australien verteidigt nun etwas höher.
23'
Trinkpause
Das erste Viertel ist rum. Ägypten gibt nach kurzer Schaffenspause wieder den Ton an. Australien hält gut dagegen.
21'
Zico hat das 2:0 auf dem Fuss
Die Pharaonen machen wieder mehr für das Spiel. Die Australier bleiben in Lauerstellung. Mit einem hohen Ball überspielen die Ägypter die Abwehr der Socceroos. Zico nimmt Fahrt auf und schiesst knapp daneben. In der Folge erfolgt spät der Pfiff des Unparteiischen. Es lag eine Abseitsposition vor.
16'
Ägypten nimmt Tempo raus
Marmoush kommt zu einem guten Abschluss. Die Socceroos können blocken. Dann nehmen die Pharaonen etwas das Tempo raus, die Australier lauern weiter, doch von Ägypten kommt nicht mehr viel.
15'
Aussies suchen die Antwort
Das Team von Tony Popovic kommt mit Speed. O'Neills Flachschuss rauscht rechts am Tor vorbei!
13'
0 : 1
TOOOR FÜR ÄGYPTEN! Die Pharaonen bleiben nach dem geblockten Freistoss dran. Die Flanke kommt hoch in den Sechzehner. Ashour bezwingt Australien-Keeper Beach!
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Ägypten wird besesr
Die Angriffsbemühungen der Ägypter präzisieren sich. Zico wirbelt in Strafraumnähe. Irvine kommt im Zweikampf zu spät. Das gibt einen aussichtsreichen Freistoss. Doch die Australier können blocken.
10'
Ägypten tut sich weiter schwer
Die Pharaonen suchen das gepflegte Aufbauspiel. Der Gegner von «down under» presst aber hoch und erfolgreich!
6'
Bos in extremis gestoppt
Wieder kommen die Aussies per Konter. Rabia kann seinen Gegenspieler gerade noch an der eigenen Strafraumgrenze vom Ball trennen. Ägypten hat mehr Spielanteile, doch Australien die ersten Chancen!