Belgien und Ägypten teilen sich die Punkte. Getty Images via AFP

Die Szene des Spiels

In der 67. Minute belohnten sich die Belgier für das dauernde Anrennen gegen die ägyptische Defensive. Kevin De Bruyne brachte den Ball in den Strafraum, Romelu Lukaku beschäftigte dort gleich zwei Ägypter, darunter Mohamed Hany. Dieser wollte den Ball klären, hielt den Fuss hin und lenkte das Leder ins eigene Tor ab. Es war der 1:1-Ausgleichstreffer für Belgien.

Die Schlüsselfigur

Romelu Lukaku hat eine Saison zum Vergessen hinter sich. Für die SSC Napoli stand der Belgier hauptsächlich verletzungsbedingt gerade einmal 40 Minuten auf dem Platz. Ein Aufgebot für die WM war darum alles andere als selbstverständlich. Doch es machte sich bereits im ersten Spiel bezahlt, auch wenn er selbst nicht traf. Wenige Sekunden nach der Einwechslung Lukakus fiel der Ausgleich. Der bullige Stürmer brachte Chaos in die ägyptische Abwehr und machte das belgische Offensivspiel viel gefährlicher.

Lukaku wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt, wenige Sekunden später fiel der Ausgleich. Getty Images via AFP

Das bessere Team

Ägypten führte nach der ersten Halbzeit verdient – auch wenn Belgien mehr Spielanteile hatte. In der Offensive waren die Nordafrikaner deutlich gefährlicher. Belgien brachte im Angriffsdrittel nicht viel zustande. Sollte hier noch etwas Zählbares herausschauen für die Roten Teufel, musste dringend eine Leistungssteigerung her. Diese kam tatsächlich. Man war nun deutlich aktiver im Angriff und erspielte sich einige gute Chancen. Der Ausgleich fiel verdient, auch wenn es ein Eigentor der Ägypter war. Das Momentum drehte, am Ende konnten Salah und Co. froh sein, einen Zähler mitzunehmen.

Jeremy Doku nimmt es mit zwei Ägyptern auf. Dirk Waem/Belga/dpa

Das Tribünengezwitscher

Ägyptens Superstar Mohamed Salah feierte an diesem Montag seinen 34. Geburtstag. Als Geschenk zum Jubiläum gab es einen Punkt. Er hätte wohl lieber deren drei und einen Sieg gehabt. Ägypten wartet auch bei der vierten Teilnahme weiterhin auf den ersten WM-Sieg in der Verbandsgeschichte.

Kein Sieg als Geburi-Geschenk für Mohamed Salah. Getty Images via AFP

Die Tore

20’ | 0:1 | Emam Ashour fasste sich etwa 18 Meter vor dem Tor ein Herz und zog ab. Sein Schuss landete flach im Netz zur ägyptischen Führung.

67’ | 1:1 | Mohamed Hany lenkte eine Hereingabe der Belgier unglücklich ins eigene Tor ab.

Die Stimmen

Belgien-Coach Rudi Garcia (gegenüber Fifa): «Es ist schwierig gegen Ägypten, eine der besten Mannschaften Afrikas, zu spielen. Ich bin zufrieden, wie wir zurückgekommen sind. Lukaku hat gut ins Spiel gefunden. Salah und Marmoush hatten ein gutes Spiel. Leider sind wir teilweise etwas zu tief gestanden.»

So gehts weiter

Am Sonntagabend spielt Belgien um 21 Uhr (Schweizer Zeit) gegen den Iran. Ägypten steht in der Nacht auf Montag um 03 Uhr gegen Neuseeland wieder im Einsatz.