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Brasilien gegen Haiti: Mühsamer 3:0-Pflichtsieg ohne Glanz bei der WM

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BRA – HAI 3:0

Publiziert 20. Juni 2026, 03:20

Ohne Glanz: Brasilien erfüllt Pflicht gegen Fussballzwerg

2. Spieltag

Brasilien
3 – 0
Haiti

Brasilien

Spielende

Haiti

Matheus Cunha

-

23

10

Matheus Cunha

-

36

20

Vinícius Júnior

-

48

30

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Deutsche Presse-Agentur
von
Deutsche Presse-Agentur
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Matheus Cunha ist als Doppeltorschütze Mann des Spiels beim 3:0 gegen Haiti.
Matheus Cunha ist als Doppeltorschütze Mann des Spiels beim 3:0 gegen Haiti.IMAGO/Xinhua

Es wäre nicht vermessen zu sagen, dass die Fussballwelt nach dem 1:1 gegen Marokko im ersten WM-Spiel in der zweiten Partie gegen Haiti eine brasilianische Zaubervorstellung erwartet hatte. Doch die Hoffnungen wurden nicht bestätigt.

Die Seleção siegte gegen Haiti mühelos 3:0, glänzte gegen den Fussballzwerg aber nicht. Die Schussstatistik sprach mit 4:2 Torschüssen knapp zugunsten der Brasilianer. Haiti war im zweiten Umgang mehrfach dem ersten WM-Goal nahe, scheiterte aber an Goalie Alisson.

Mann des Spiels war Ex-Sion-Akteur Matheus Cunha mit zwei Toren. Der offensive Mittelfeldspieler läuft mittlerweile für Manchester United auf. Das dritte Tor erzielte Real-Spieler Vinicius Junior.

Auch Vinicius traf gegen Haiti. Der Real-Spieler erzielte das 3:0.
Auch Vinicius traf gegen Haiti. Der Real-Spieler erzielte das 3:0.IMAGO/Xinhua
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