Matheus Cunha ist als Doppeltorschütze Mann des Spiels beim 3:0 gegen Haiti. IMAGO/Xinhua

Es wäre nicht vermessen zu sagen, dass die Fussballwelt nach dem 1:1 gegen Marokko im ersten WM-Spiel in der zweiten Partie gegen Haiti eine brasilianische Zaubervorstellung erwartet hatte. Doch die Hoffnungen wurden nicht bestätigt.

Die Seleção siegte gegen Haiti mühelos 3:0, glänzte gegen den Fussballzwerg aber nicht. Die Schussstatistik sprach mit 4:2 Torschüssen knapp zugunsten der Brasilianer. Haiti war im zweiten Umgang mehrfach dem ersten WM-Goal nahe, scheiterte aber an Goalie Alisson.

Mann des Spiels war Ex-Sion-Akteur Matheus Cunha mit zwei Toren. Der offensive Mittelfeldspieler läuft mittlerweile für Manchester United auf. Das dritte Tor erzielte Real-Spieler Vinicius Junior.