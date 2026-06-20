Publiziert 20. Juni 2026, 03:20
2. Spieltag
Brasilien
Haiti
Matheus Cunha-
23
Matheus Cunha-
36
Vinícius Júnior-
48
Es wäre nicht vermessen zu sagen, dass die Fussballwelt nach dem 1:1 gegen Marokko im ersten WM-Spiel in der zweiten Partie gegen Haiti eine brasilianische Zaubervorstellung erwartet hatte. Doch die Hoffnungen wurden nicht bestätigt.
Die Seleção siegte gegen Haiti mühelos 3:0, glänzte gegen den Fussballzwerg aber nicht. Die Schussstatistik sprach mit 4:2 Torschüssen knapp zugunsten der Brasilianer. Haiti war im zweiten Umgang mehrfach dem ersten WM-Goal nahe, scheiterte aber an Goalie Alisson.
Mann des Spiels war Ex-Sion-Akteur Matheus Cunha mit zwei Toren. Der offensive Mittelfeldspieler läuft mittlerweile für Manchester United auf. Das dritte Tor erzielte Real-Spieler Vinicius Junior.