Wechsel Haiti. Wilson Isidor kommt für Frantzdy Pierrot.
45'
Wechsel Haiti. Dominique Simon kommt für Carlens Arcus.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brasilien und Haiti ist 3:0.
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52'
Casemiro (Brasilien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Martin Expérience (Haiti).
49'
Frantzdy Pierrot (Haiti) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
Gabriel Magalhães (Brasilien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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49'
Foul von Frantzdy Pierrot (Haiti).
48'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brasilien und Haiti ist 3:0. Vinícius Júnior (Brasilien) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte. Vorbereitet von Lucas Paquetá mit einem Steilpass.
47'
Foul von Casemiro (Brasilien).
47'
Carlens Arcus (Haiti) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Das Spiel läuft wieder.
42'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Josué Casimir (Haiti).
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41'
Foul von Casemiro (Brasilien).
41'
Frantzdy Pierrot (Haiti) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Wechsel Brasilien. Rayan kommt für Raphinha aufgrund einer Verletzung.
40'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Raphinha (Brasilien).
39'
Matheus Cunha (Brasilien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Carlens Arcus (Haiti).
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38'
Abseits Haiti. Danley Jean Jacques spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Carlens Arcus im Abseits.
36'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brasilien und Haiti ist 2:0. Matheus Cunha (Brasilien) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, oben links. Vorbereitet von Vinícius Júnior mit einem Steilpass nach einem Konter.
34'
Ecke Haiti. Die Ecke wurde verursacht von Bruno Guimarães.
31'
Foul von Raphinha (Brasilien).
31'
Martin Expérience (Haiti) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Abseits Brasilien. Lucas Paquetá spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vinícius Júnior im Abseits.
29'
Ball pariert. Raphinha (Brasilien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Lucas Paquetá mit einem Steilpass.
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29'
Das Spiel läuft wieder.
26'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
23'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brasilien und Haiti ist 1:0. Matheus Cunha (Brasilien) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links nach einem Konter.
23'
Ball pariert. Vinícius Júnior (Brasilien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bruno Guimarães.
22'
Abseits Brasilien. Bruno Guimarães spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Raphinha im Abseits.
21'
Ecke Brasilien. Die Ecke wurde verursacht von Carlens Arcus.
19'
Abseits Haiti. Josué Casimir spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Carlens Arcus im Abseits.
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17'
Ecke Brasilien. Die Ecke wurde verursacht von Josué Casimir.
17'
Ball abgeblockt. Vinícius Júnior (Brasilien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
17'
Ecke Brasilien. Die Ecke wurde verursacht von Ricardo Adé.
14'
Foul von Danilo (Brasilien).
14'
Ruben Providence (Haiti) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Abseits Brasilien. Bruno Guimarães spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Danilo im Abseits.
12'
Abseits Brasilien. Bruno Guimarães spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Raphinha im Abseits.
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11'
Gabriel Magalhães (Brasilien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Josué Casimir (Haiti).
9'
Foul von Lucas Paquetá (Brasilien).
9'
Frantzdy Pierrot (Haiti) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ecke Brasilien. Die Ecke wurde verursacht von Johny Placide.
4'
Abseits Brasilien. Lucas Paquetá spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matheus Cunha im Abseits.
4'
Carlens Arcus (Haiti) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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4'
Douglas Santos (Brasilien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Carlens Arcus (Haiti).
2'
Foul von Bruno Guimarães (Brasilien).
2'
Martin Expérience (Haiti) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Brasilien und Haiti.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.