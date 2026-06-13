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Ticker | Brasilien - Marokko | 1. Spieltag Weltmeisterschaft 2026 Canada/Mexico/USA

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Brasilien – Marokko 1:1*

Publiziert 14. Juni 2026, 00:45

Ohne Superstar Neymar: Brasilien zaubert und trifft zum Ausgleich

LIVE

1. Spieltag

Brasilien
1 – 1
Marokko

Brasilien

Halbzeit

Marokko

01

I. Saibari

-

21

Vinícius Júnior

-

32

11

Alle Resultate anzeigen

Nils HänggiOwen Ogieva
von
Nils Hänggi
Owen Ogieva
7
2

Fazit zur Pause

Die ersten 45 Minuten des Spiels sind durch. Und wow, das ist bislang das Spiel des Turniers!
Marokko dominierte in den ersten 15 Minuten die Brasilianer mit starkem Offensivspiel und erspielte sich einige Chancen. Obwohl die Brasilianer anschliessend für einige Minuten das Zepter übernahmen, belohnten sich die Nordafrikaner für ihren tollen Start in diese WM und erzielten durch Saibari das erste Tor des Spiels. Dieser schloss einen Lauf in die Tiefe mit einem schönen Heber über Alisson ab.
AFP
Brasilien zeigte sich anschliessend immer spielstärker und versuchte, durch Vinicius Jr. möglichst schnell den Ausgleichstreffer zu erzielen. Und genau dieser war es auch, der dies sehenswert tat. Der Topstar von Real Madrid dribbelte sich links in den Strafraum und schoss das 1:1.
Gegen Ende des Spiels zeigten die Brasilianer ein flottes Jogo Bonito und wirkten etwas lockerer.
Wie wird sich das Spiel wohl in der zweiten Halbzeit entwickeln?
Der Schiedsrichter pfeift zur Pause. Es steht 1:1 zwischen Marokko und Brasilien.
43'

Paqueta trumpft auf

Mittlerweile ist auch Paqueta im Spiel angekommen. Zunächst lässt er einen Gegenspieler mit einem schönen Lupfer stehen. Einige Ballstafetten später wird der Ball halbhoch in den Strafraum gespielt und er versucht sich per Seitfallzieher. Doch der Schuss wird abgelenkt und landet im Seitenaus. Brasilien wird immer stärker!
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38'

Marokko lässt sich nicht beirren

Obwohl Marokko den Ausgleichstreffer kassiert hat, spielen sie weiterhin sehr offensiv und scheinen sich nicht von ihrer Taktik abbringen zu lassen.
Diese Taktik führt zu weiteren kleinen Zwischenerfolgen: Casemiro konnte den Marokkaner Diaz soeben nur durch ein Foul stoppen und erhielt die erste gelbe Karte des Spiels.
32'

1 : 1

Vinicius Junior erzielt den Ausgleichstreffer!
Ein Treffer, der diesem Spiel würdig ist! Vinicius tanzt auf der linken Seite an El Aynaoui vorbei und sucht direkt aus einem spitzen Winkel den Abschluss. Der Ball fliegt und fliegt und dreht sich schliesslich ins rechte Toreck. Ein riesiges Tor des Real-Madrid-Stars!
Vini erzielt das 1:1.
Vini erzielt das 1:1. IMAGO/Brazil Photo Press
29'

Hakimi tritt Freistoss

Hakimi bringt den Ball von der rechten Seite per Freistoss in die Mitte zu einem Mitspieler. Dieser köpft ihn weiter in die Mitte des Strafraums, doch dort steht niemand, sodass der Ball bei den Brasilianern landet.
27'

Hakimi versucht es mit einem Weitschuss

Schon wieder wird Marokko gefährlich. Dieses Mal löst sich Hakimi von seiner Position als rechter Verteidiger, rennt knapp 30 Meter bis vor das brasilianische Tor und schiesst. Der Schuss ist jedoch etwas zu ungenau und zischt knapp neben dem Tor ins Seitenaus.
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Saibari trifft bei WM-Debüt

Ein Märchen: Saibari spielt heute seine erste WM und trifft direkt.

Neymar sieht, wie Brasilien hinten liegt

AFP
21'

0 : 1

Toooor für Marokko! Das MetLife Stadium bebt! Saibari wird in die Tiefe geschickt und steht nun knapp 20 Meter vor Allison Becker. Dieser kommt direkt herausgeschnellt. Doch der marokkanische Stürmer reagiert blitzschnell, lupft den Ball über den brasilianischen Torhüter und versenkt ihn im Tor.
18'

Casemiro bringt Ruhe ins Spiel

Nach dem explosiven Start der Marokkaner hat sich das Spiel in den letzten Minuten etwas beruhigt. Daran hat das brasilianische Mittelfeld um Casemiro einen grossen Anteil, das es nun schafft, die quirligen Marokkaner stärker Mann zu Mann zu decken. Brasilien kann die Ruhephase nutzen, lässt den Ball in den eigenen Reihen laufen und sucht gleichzeitig eine Lücke.
15'

Erste Halbchance für Brasilien

Vinicius Junior kommt über links in den Strafraum und flankte den Ball im Fallen in die Mitte zu Thiago. Der brasilianische Stürmer springt hoch, kann den Ball aber knapp nicht mit dem Kopf erreichen. Ein paar Zentimeter mehr und es wäre gefährlich für den marokkanischen Torhüter geworden.
Die Brasilianer werden in den letzten Minuten immer stärker.
10'

Marokko kommt über links

Momentan läuft bei Marokko viel über links. Mazraoui und El Khannouss überlappen sich ständig und zwingen die Brasilianer somit, sich auf dieser Seite tief in die eigene Hälfte zurückzuziehen.
Bilal El Khannouss im Zweikampf mit Lucas Paqueta.
Bilal El Khannouss im Zweikampf mit Lucas Paqueta.IMAGO/Shutterstock
7'

Marokko mit erster Chance

Wow! Marokko ist in den ersten Minuten die klar stärkere Mannschaft und erspielt sich die erste gefährliche Chance.
Mazraoui dribbelt sich links bis an den Strafraumrand und spielt den Ball in die Mitte zu Ounahi. Dieser steht knapp zwölf Meter vor dem Tor und zieht direkt ab. Ein Brasilianer wirft sich jedoch vor den Schuss und entschärft somit die Situation.
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4'

Erster Freistoss für Marokko﻿

Die Marokkaner bringen den Ball von der linken Aussenposition aus gefährlich in den Strafraum, doch die Brasilianer stehen dort sicher und können den Ball aus dem Sechzehner klären. Der Ball landet allerdings direkt wieder bei den Marokkanern.
3'

Marokko beginnt stark

In den ersten Minuten übernehmen die Marokkaner das Spielzepter und lassen den Ball schnell durch die eigenen Reihen laufen.
1'

Kuriose Anstossvariante

Zu Beginn des Spiels sehen wir wiederholt eine spezielle Anstossvariante. Die Marokkaner spielen den Ball direkt ins rechte Seitenaus der Brasilianer, um direkt tief in die brasilianische Hälfte vorzustossen.
Das Spiel ist angepfiffen. Schiedsrichter der Partie ist der Slowene Slavko Vincic.

Bald geht es los!

Die beiden Mannschaften stehen bereit. Der Rekordmeister der Weltmeisterschaft und der aktuelle Afrikameister stehen sich gegenüber. Zum ersten Mal bei dieser Weltmeisterschaft treffen zwei Mannschaften der Top 10 der Weltrangliste aufeinander. Das wird ein Topspiel!
Die Fans freuen sich auf das Spiel!
Die Fans freuen sich auf das Spiel!IMAGO/Di Sports Photo Agency

Vorbericht zum Spiel

Heute findet eine besondere Begegnung statt, die es in den letzten 29 Jahren nur dreimal gab. Die ersten beiden Spiele am Ende der 90er Jahre konnte Brasilien gewinnen. Beim letzten Aufeinandertreffen im Jahr 2023 konnte jedoch Marokko als Sieger vom Feld gehen.
Die Brasilianer schicken mit Ancelotti an der Seitenlinie eine interessante Mannschaft auf den Platz. Die beiden Aussenverteidiger Santos (Zenit St. Petersburg) und Ibanez (Al Ahli) kommen zusammen auf nur 14 Nationalspiele. Dies steht im starken Kontrast zu Casemiro (86 Spiele), Alisson (78 Spiele), Marquinhos (105 Spiele) oder Vinicius Jr. (49 Spiele). Das Rückgrat der Mannschaft ist dementsprechend erfahren.
Marokko ist auf der anderen Seite aktuell höchst kontroverser Afrika-Cup-Sieger (man bekam den Titel erst nach dem Turnier zugesprochen – das ist eine lange Geschichte für ein anderes Mal). Absolute Weltklasse-Spieler sind besonders der Rechtsverteidiger Hakimi (PSG) und der Offensivspieler Saibari. Der Marokkaner erzielte in der abgelaufenen Saison für PSV 19 Tore und bereitete neun weitere vor. Er ist momentan unter anderem beim FC Bayern München im Gespräch.
Bei der letzten Weltmeisterschaft überzeugten die Nordafrikaner mit viel Herz auf dem Platz und konnten als erste afrikanische Mannschaft überhaupt ins WM-Halbfinale vorstossen.

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Brasilien startet in die WM 2026 mit dem Spiel gegen Marokko. Das Spiel startet um Mitternacht – alle Infos live.

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