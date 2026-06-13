Fazit zur Pause

Die ersten 45 Minuten des Spiels sind durch. Und wow, das ist bislang das Spiel des Turniers!

Marokko dominierte in den ersten 15 Minuten die Brasilianer mit starkem Offensivspiel und erspielte sich einige Chancen. Obwohl die Brasilianer anschliessend für einige Minuten das Zepter übernahmen, belohnten sich die Nordafrikaner für ihren tollen Start in diese WM und erzielten durch Saibari das erste Tor des Spiels. Dieser schloss einen Lauf in die Tiefe mit einem schönen Heber über Alisson ab.

AFP

Brasilien zeigte sich anschliessend immer spielstärker und versuchte, durch Vinicius Jr. möglichst schnell den Ausgleichstreffer zu erzielen. Und genau dieser war es auch, der dies sehenswert tat. Der Topstar von Real Madrid dribbelte sich links in den Strafraum und schoss das 1:1.

Gegen Ende des Spiels zeigten die Brasilianer ein flottes Jogo Bonito und wirkten etwas lockerer.

Wie wird sich das Spiel wohl in der zweiten Halbzeit entwickeln?