Der zweite Treffer Erling Haalands gegen Brasilien im Video. SRF

Die Szene des Spiels

In der 79. Minute explodierten die Fansektoren der Norweger in der Arena nahe New York City. Erling Haaland schoss die Skandinavier in Führung! Andreas Schjelderup brachte den Ball zur Mitte, dort schraubte sich der City-Stürmer in die Höhe und köpfte zum 1:0 ein. Kurze Zeit später traf er staubtrocken mit einem satten Distanzschuss zum zwischenzeitlichen 2:0. Das norwegische WM-Märchen geht weiter!

Riesiger Jubel bei den Norwegern: Erling Haaland schiesst Brasilien ab. Getty Images via AFP

Die Schlüsselfigur

Neben Erling Haaland gab es noch eine zweite Figur im norwegischen Team, die eine Wahnsinns-Leistung zeigte. Torhüter Ørjan Nyland machte das Spiel seines Lebens. Wie eine Krake hielt er jeden Schuss der Brasilianer, der auf sein Tor geflogen kam – angefangen mit dem parierten Foulpenalty in der Startphase. Regelmässig liess er den Rekordweltmeister verzweifeln. In der zweiten Hälfte kratzte er einen Ball, der von einem eigenen Spieler über ihn flog in letzter Sekunde noch mirakulös von der Linie. Beim zweiten Penalty tief in der Nachspielzeit war er dann chancenlos.

Eine von Nylands zahlreichen Paraden im Achtelfinal. AFP

Das bessere Team

Was für ein Auftakt in diese Partie. In der dritten Minute schoss Patrick Berg die Skandinavier in Führung, doch sein Treffer wurde korrekterweise wegen Abseits aberkannt. Wenige Minuten später kam Matheus Cunha im norwegischen Strafraum zu Fall – nach VAR-Check lautete das Urteil ebenfalls korrekterweise Penalty. Diesen konnte der Rekordweltmeister allerdings nicht nutzen. Bruno Gimaraes scheiterte an Ørjan Nyland. Das Spektakel zog sich durch die gesamte erste Halbzeit. Die Torchancen auf beiden Seiten reihten sich hintereinander – mit leichten Vorteilen für Brasilien.

Norwegen feiert – Brasilien im Tal der Tränen. AFP

Auch die zweite Hälfte bot viele sehenswerte Aktionen. Das attraktive Hin und Her ging genau gleich weiter – ein Spitzenspiel, das die Bezeichnung allemal verdient hat. Je länger die Partie dauerte, desto mehr zog sie einen in ihren Bann. Norwegen brachte in der Schlussphase für wenige Minuten das Momentum auf seine Seite und nutzte dies eiskalt aus. Brasilien konnte nicht mehr reagieren und musste die Titelträume einmal mehr begraben.

Das Tribünengezwitscher

Auch im Achtelfinal reichte es Neymar (noch) nicht für einen Einsatz in der Startelf. Der frühere Barça- und PSG-Kicker wurde in der 67. Minute eingewechselt. Als der 34-Jährige den Platz betrat, wurde es sofort laut im Stadion – das Finalstadion war zu 90 Prozent in brasilianischer Hand. Die Fans in den gelben Shirts feierten ihren Superstar frenetisch. In der Nachspielzeit traf der Atlstar noch zum Anschluss – für mehr reichte es nicht mehr. Für Neymar war es die letzte Chance in seiner Karriere, doch noch Weltmeister zu werden.

Brasiliens Fussball-Prinz bleibt ungekrönt. AFP

Die Tore

79’ | 0:1 | Erling Haaland bringt Norwegen mit einem wuchtigen Kopfball in Führung.

90’ | 0:2 | Er kam, sah und traf: Haaland nimmt den Ball an der Strafraumgrenze an, sieht hoch, zieht ab – Tor!

90’+10 |1:2 | Neymar bringt Brasilien per Penalty wieder ran – der Schlusspunkt in der Partie.

So gehts weiter

Norwegen trifft im Viertelfinal auf den Sieger des Duells zwischen Mexiko und England. Die Partie findet am 11. Juli um 23 Uhr Schweizer Zeit in Miami statt. Für Brasilien ist das Abenteuer WM 2026 zu Ende.