Deniz Undav im Fokus

Denis Undav soll wieder als Edeljoker stechen. IMAGO/Matthias Koch

Ein Spieler der Deutschen ist im Moment in aller Munde. Mit drei Toren und zwei Vorlagen trägt er massgebend am Erfolg der Mannschaft bei, und doch sitzt er heute zum dritten Mal auf der Bank und muss seine Rolle als Joker abermals akzeptieren.

Julian Nagelsman äussert sich zur Kausa-Undav: «Ich bin in extrem engen Austausch mit ihm. Er wird eine ähnliche Rolle wie in den letzten beiden Spielen haben. Wir glauben, dass er mit der Art, wie er Fussball spielt, den maximal grossen Einfluss haben wird, so wie das in den letzten spielen schon war.»

«Natürlich will ich von Anfang an spielen, das ist kein Geheimnis. Wenn's nicht so ist, muss ich weiter machen. Wenn ich wieder reinkomme, versuche ich das gleiche zu machen, wie in den letzten beiden Spielen auch» sagt Deniz Undav selbst zu seiner Rolle.