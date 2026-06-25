TOOOOR für Deutschland! Leroy Sané bringt die DFB-Elf früh mit 1:0 in Führung. Pavlovic bringt sich im Strafraum mit einem doch gar hohen Bein mitsamt Treffer am Kopf des Gegners in eine klasse Position. Dieser spielt den Ball zu Wirtz, der auf Sané ablegt. Leroy Sané schiesst schliesslich den Ball scharf und gezielt zum 1:0 ein. Das der Treffer zählt, ist nach Sichtung der Tor-Wiederholung doch etwas fragwürdig.
Der Ball rollt zwischen Ecuador und Deutschland, in diesem letzten Spiel der Gruppe E.
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Die Nationalhymnen sind erklungen
Die ecuadorianische und deutsche Nationalhymnen sind erklungen und die Spieler machen sich bereit fürs Spiel. Gepfiffen wird dieses durch Tori Penso, welche ihr zweites WM-Spiel leitet. Sie wird durch Brooke Mayo und Kathryn Nesbitt assistiert.
Deniz Undav im Fokus
Ein Spieler der Deutschen ist im Moment in aller Munde. Mit drei Toren und zwei Vorlagen trägt er massgebend am Erfolg der Mannschaft bei, und doch sitzt er heute zum dritten Mal auf der Bank und muss seine Rolle als Joker abermals akzeptieren.
Julian Nagelsman äussert sich zur Kausa-Undav: «Ich bin in extrem engen Austausch mit ihm. Er wird eine ähnliche Rolle wie in den letzten beiden Spielen haben. Wir glauben, dass er mit der Art, wie er Fussball spielt, den maximal grossen Einfluss haben wird, so wie das in den letzten spielen schon war.»
«Natürlich will ich von Anfang an spielen, das ist kein Geheimnis. Wenn's nicht so ist, muss ich weiter machen. Wenn ich wieder reinkomme, versuche ich das gleiche zu machen, wie in den letzten beiden Spielen auch» sagt Deniz Undav selbst zu seiner Rolle.
Ecuador benötigt Sieg
Es ist bislang noch nicht das Turnier der Ecuadorianer. Gegen die Elfenbeinküste kassierte man in der 90. Minute das 0:1, ehe man gegen den Aussenseiter aus Curacao nicht über ein 0:0 hinaus kam. So müssen gegen Deutschland Tore und schliesslich der Sieg her, um die KO-Phase doch noch zu erreichen.
Deutschland bislang makellos
Die Deutschen wussten bislang durchaus zu überzeugen. Während einige Favoriten, wie etwa Spanien gegen die Kapverdischen Inseln, in der ersten Runde stolperten, gab sich Deutschland gegen WM-Neuling Curacao keine Blösse. Nach einem kurzen Schock, nämlich dem zwischenzeitlichen 1:1, drehte die Mannschaft auf und gewann mit 7:1. Auch im zweiten Spiel, gegen die Elfenbeinküste, reagierte man auf einen Rückschlag und kam durch Edeljoker Deniz Undav zum 2:1-Sieg. Auch gegen Ecuador dürfte die DFB-Elf klarer Favorit sein.
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Die Ausgangslage in der Gruppe E
Die Gruppe E ist auf Papier noch überraschend offen. Ausser für Deutschland, das den ersten Platz in der Gruppe bereits nach zwei Spielen gesichert hat, geht es für Ecuador, Curacao und die Elfenbeinküste um die weiteren Plätze. Dabei haben die Afrikaner die besten Chancen auf's Weiterkommen, reicht ihnen doch ein Unentschieden gegen Curacao, um Platz zwei zu sichern. Die Ecuadorianer müssten einen Überraschungssieg gegen Deutschland landen, um die KO-Phase zu erreichen. Genauso könnte Curacao mit einem Sieg über die Elfenbeinküste den sensationellen Einzug ins Sechzehntelfinale schaffen.
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Die Gruppe E
Herzlich willkommen
Ecuador trifft heute auf Deutschland. Los geht's um 22 Uhr live bei uns im Ticker.