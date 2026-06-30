Hier ist das Tor von Erling Haaland im Video zu sehen. SRF

Die Szene des Spiels

Im WM-Sechzehntelfinal zwischen Norwegen und der Elfenbeinküste läuft die 86. Minute, als das Siegtor für die Norweger fällt. Bobb spielt in die Schnittstelle auf Berg, der den Ball pfannenfertig für Haaland auflegt. Haaland hat dann keine Mühe, die Kugel über die Linie zu drücken. Der Superstar trifft zum 60. Mal in 53 Spielen für Norwegen - eine beeindruckende Quote.

Die Schlüsselfigur(en)

Haaland steht jetzt bei fünf Toren bei dieser WM. Gegen die Elfenbeinküste ackert der Superstar lange, bleibt aber glücklos. Kurz vor dem Ende ist es dann aber soweit: der Superstar trifft.

Erling Haaland jubelt über seinen Treffer. AFP

Ebenso zu erwähnen: Nusa. Der Leipzig-Spieler schiesst ein historisches Tor. Er bricht mit seinem Treffer auch einen 88 Jahre andauernden Bann. Denn: Ein Tor in einem K.o.-Spiel der WM gelang Norwegen zuletzt bei der WM 1938 in Frankreich. Nusas Vorgänger ist Arne Brustad, der im Achtelfinal gegen Italien die Verlängerung erzwang.

Das bessere Team

Norwegens Nationaltrainer Ståle Solbakken änderte seine Startelf im letzten WM-Gruppenspiel gegen Frankreich (1:4) auf zehn Positionen. Erling Haaland, Martin Ödegaard und weitere Stammkräfte sassen 90 Minuten auf der Bank, um für die K.o.-Phase Kräfte zu sparen.

Antonio Nusa gelingt ein historisches Tor. Getty Images via AFP

Ob es an dieser Massnahme liegt oder nicht, sicher ist: Die Elfenbeinküste startet sackstark, nach dem 1:0 der Norweger kommen die Ivorer zwar nochmals zurück, am Ende ist es aber das Solbakken-Team, welches gewinnt. Ganz am Ende haben die Norweger dann nochmals Glück: Diallo zielt super, aber der Norwegen-Goalie Nyland pariert stark.

Das Tribünengezwitscher

Mit ihrer kollektiven Ruder-Einlage haben die Norweger bei der Fussball-WM auch die Amerikaner angesteckt. Als die Nationalmannschaft um Stürmerstar Erling Haaland für das K.-o.-Spiel am Dienstag im Dallas-Stadion gegen die Elfenbeinküste in Texas landete, wurde sie von Beamten des Flughafens auf dem Rollfeld-Boden sitzend und im Einklang rudernd empfangen. «Texas hat den roten Teppich für Norwegen ausgerollt», schrieb Fox News in einem Post mit dem entsprechenden Video dazu.

«Ich habe es nicht gesehen. Ich sass auf der falschen Seite des Flugzeugs, aber das ist schon eine surreale Sache», sagte Norwegens Trainer Stale Solbakken bei der Pressekonferenz und ergänzte angesichts des Hypes scherzhaft: «Na ja, ich nehme an, der Erfinder des Ruderns hat es sich patentieren lassen – hoffe ich zumindest.» Lustig derweil: Zur Pause rudern auch die Fans im SRF-Studio.

Die Tore

39’ | 0:1 | Die Elfenbeinküste hat die besseren Chancen, doch das erste Tor erzielen die Norweger durch Nusa per Schlenzer.

Amad Diallo trifft zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Getty Images via AFP

74’ | 1:1 | Diallo trifft nach herrlichem Dribbling zum 1:1.

86’ | 1:2 | Haaland drückt die Kugel ins Eckige.

So gehts weiter

Am 5. Juli steht für Norwegen der WM-Achtelfinal gegen Brasilien an.