Harry Kane rauft sich die Haare nach seiner vergebenen Top-Chance in den Schlussminuten. Tom Weller/dpa

Die Szene des Spiels

In der 86. Minute kamen die Engländer zur grössten Torchance in diesem Spiel. Nico O’Reilly stieg am höchsten und köpfte eine Flanke an die Latte. Der Ball flog zurück in die Füsse von Harry Kane. Der Stürmer-Star haute den Ball aus sechs Metern tatsächlich über das Tor. Der Bayern-Profi konnte es selbst kaum fassen. So endete die Partie ohne Tore.

Das bessere Team

Nach dem 4:2-Sieg gegen Kroatien waren die Erwartungen an England für das Spiel gegen Ghana riesig. Im letzten Spiel bot Kroatien den Engländern in der ersten Halbzeit Paroli und spielte munter mit. Ganz anders nun Ghana. Die Afrikaner kümmerten sich überhaupt nicht darum das Spiel zu machen und schoben ab der ersten Minute den Abwehrriegel.

Jude Bellingham und Co. fanden kein Rezept gegen die ghanaische Abwehr. Getty Images via AFP

Kane, Bellingham und Co. hatten ihre liebe Mühe damit. Man spielte sich den Ball hin und her und suchte die Lücke in der gegnerischen Verteidigung – nur, dass sich einfach keine auftat. Nach 45 Minuten lautete die Pass-Statistik 347 zu 97 für England. In der zweiten Hälfte zeigte sich genau dasselbe Bild. England machte das Spiel, Ghana verteidigte mit Mann und Maus und liess die Three Lions praktisch nie in die Nähe des Tores. Die vergebene Grosschance von Kane in den Schlussminuten passte zur Partie.

Das Tribünengezwitscher

Ghana musste die Partie ohne Stamm-Goalie Lawrence Ati Zigi bestreiten. Der Schlussmann des FC St. Gallen verletzte sich im Startspiel gegen Panama. Nach rund einer halben Stunde setzte er sich dort plötzlich hin und musste am Oberschenkel gepflegt werden. Zur Pause war dann Schluss. Im Spiel gegen England stand Ersatzgoalie Benjamin Asare zwischen den Pfosten. Dieser machte seine Sache hervorragend und hielt seinen Kasten sauber. Kleines Aufatmen für die Ghana- und FCSG-Fans: Zigi war immerhin auf dem Matchblatt und sass auf der Bank.

Benjamin Asare vertrag Lawrence Ati Zigi. AFP

Stimme zum Spiel

Thomas Tuchel



«Normalerweise ist diese Chance von Kane ein Tor für uns, aber heute leider nicht. Sie waren noch defensiver als im ersten Spiel. Wir brauchten viel Geduld. Am Ende jeder Halbzeit hatten wir unseren Rhythmus und auch den Gegner im Griff. Wir haben ihre Gegenangriffe gut verteidigt. Die Einwechslungen haben vieles bewirkt, sie hatten einen grossen Einfluss.» (FIFA)

So gehts weiter

Am Samstagabend spielt England das letzte Gruppenspiel gegen Panama um 23 Uhr Schweizer Zeit. Zur selben Stunde stehen Ghana und Kroatien auf dem Platz.