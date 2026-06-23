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Ticker | England - Ghana | 2. Spieltag Weltmeisterschaft 2026 Canada/Mexico/USA

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ENG – GHA 0:0*

Publiziert 23. Juni 2026, 22:35

England überlegen, findet aber kein Rezept gegen Ghana-Abwehr

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2. Spieltag

England
0 – 0
Ghana

England

Halbzeit

Ghana

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Nino Vinzens
Raphael Lüthi
von
Nino Vinzens
Raphael Lüthi
8
1

Pausenfazit

Es ist bisher ein zähes Ringen in Boston. Die Engländer machen zwar das Spiel, bestimmen das Geschehen und sind drückend überlegen. Aus dem vielen Ballbesitz konnte das Team von Thomas Tuchel aber noch kaum etwas anfangen. Allen voran Harry Kane wirkt bisher wie isoliert, sieht kaum Bälle. Es fehlen die kreativen Ideen in der Offensive, die Durchschlagskraft. Ghana seinerseits macht die Räume gut zu, offensiv finden aber auch die Afrikaner nicht statt. Aber sie werden deutlich zufriedener sein mit dem Resultat.
Viel Kampf, mehr aber auch nicht bisher in Boston.
Viel Kampf, mehr aber auch nicht bisher in Boston.IMAGO/Ulmer/Teamfoto
Die ersten 45 Minuten sind um. Es geht mit einem torlosen Unentschieden in die Kabine.
48'

Kanes Schuss geblockt

Kurz vor der Pause hat der Bayern-Stürmer seine erste richtige Chance. Er wartet aber zu lange mit dem Abschluss, sodass ein Ghanaer noch sein Bein dazwischenstellen kann. Auch der folgende Eckball bringt nichts ein.
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45'

Einiges an Nachschlag

Wegen der Trinkpause sowie der Verletzungsunterbrechung werden sechs Minuten nachgespielt.
42'

Semenyo setzt sich durch

Gegen zwei Engländer kann sich der Mann von Manchester City behaupten und zieht von aussen in die Mitte. Er verpasst dann aber den Moment für den Abschluss.
41'
Die erste gelbe Karte der Partie geht an die Adresse von Declan Rice. Er tritt seinem Gegenspieler Opoku auf den Fuss.
37'

Kopfball von Rice

Madueke ist schneller als sein Gegenspieler, zieht zur Grundlinie und bringt den Ball hoch rein. Rice steigt am höchsten, kann den Ball aber nicht genug runterdrücken.
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35'

Flanke von Gordon

Für einmal geht es in der Vorwärtsbewegung der Engländer mal schnell. Gordon hat dann Platz auf der Seite und flankt in die Mitte. Adjetey kann aber per Kopf klären.
33'

Ghana offensiv inexistent

Zwar bringen die Engländer noch nicht viel zustande in der Offensive, doch auch der Gegner hält sich in der gefährlichen Zone bisher zurück. Der erwartete xG-Wert von 0,0 spricht eine klare Sprache.
26'

Trinkpause im Regen

Von oben kommt Wasser, und nun gibt es auch eben dieses aus der Flasche. Es sind doch einige Buhrufe zu hören. Ob diese der Zwangspause oder dem bisher dürftigen Auftritt der Engländer gilt, weiss man nicht. Die beiden zusammengeprallten Akteure James und Ayew können übrigens beide weitermachen.
Es ist bisher ein zähes Ringen.
Es ist bisher ein zähes Ringen.IMAGO/Shutterstock
21'

Unterbruch nach Kopfballduell

Ayew und James prallen bei einem Kopfballduell mit den Köpfen aneinander. Die Pfleger beider Teams sind auf dem Platz. Die Partie ist für kurze Zeit unterbrochen.
20'

England hat die Partie im Griff

Um die 80 Prozent Ballbesitz hat das Team von Thomas Tuchel. Richtig etwas anzufangen wissen die «Three Lions» damit aber noch nicht. Einen Torschuss gab es bisher keinen zu verzeichnen.
15'

Kane getroffen

Der Captain wird in einem Luftduell vom ehemaligen Basler Adjetey am Hinterkopf getroffen. Es geht aber weiter.
Englands Captain wird bisher eng markiert.
Englands Captain wird bisher eng markiert.IMAGO/Anadolu Agency
14'

Distanzversuch von Rice

Ein Freistoss wird indirekt ausgeführt. James legt vor für den Arsenal-Mann, der den Ball mit dem Vollspann in Richtung Tor spediert. Die Kugel fliegt aber über den Kasten.
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12'

England nähert sich an

James bekommt den Ball von Madueke in den Lauf gespielt, sprintet bis zur Grundlinie und legt zurück. Doch sein Pass findet keinen Mitspieler in der Mitte.
10'

Kein Durchkommen für Bellingham

Rice leitet einen Angriff durch die Mitte ein. Über Kane kommt der Ball zum Bellingham, der aber nicht zum Abschluss kommt, weil sich ein Ghanaer gerade noch dazwischenstellen kann.
9'

Es regnet

Zu Beginn noch ohne Niederschlag, setzt früh in der Partie bereits starker Regen ein. Gewitter-Gefahr besteht aber vorerst keine.
6'

Erster Freistoss für England

Madueke wird von Mittelfeldspieler Sibo gelegt, es gibt Freistoss aus dem Halbfeld. Die Hereingabe von Rice bleibt aber ungefährlich.
5'

Fehlpass von Bellingham

Es ist noch nicht viel los in Boston. Das bisher aufregendste war ein unbedrängter Fehlpass des Real-Stars.
4'

Prominente Unterstützung für England

Auch David Beckham unterstützt seine Landsleute von der Tribüne aus.
Auch David Beckham unterstützt seine Landsleute von der Tribüne aus.IMAGO/Shutterstock
Der honduranische Schiedsrichter Said Martinez pfeift dieses Spiel an!
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Alles angerichtet

Die Spieler sind da, nach den Nationalhymnen kann es losgehen!
Das Stadion in Boston ist bis zum letzten Platz gefüllt.
Das Stadion in Boston ist bis zum letzten Platz gefüllt.SRF

Harry Kane ist nicht nur in Sachen Tore einer der Grossen

Ati Zigi muss passen

Lawrence Ati Zigi steht zwar auf dem Matchblatt, muss aber Benjamin Asare den Vortritt lassen. Der Goalie des FC St. Gallen hatte sich im Startspiel gegen Panama in der ersten Halbzeit verletzt, nach der Halbzeitpause ging es nicht mehr weiter. Es scheint so, als würde die Verletzung noch immer nachhallen.

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