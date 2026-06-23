Pausenfazit

Es ist bisher ein zähes Ringen in Boston. Die Engländer machen zwar das Spiel, bestimmen das Geschehen und sind drückend überlegen. Aus dem vielen Ballbesitz konnte das Team von Thomas Tuchel aber noch kaum etwas anfangen. Allen voran Harry Kane wirkt bisher wie isoliert, sieht kaum Bälle. Es fehlen die kreativen Ideen in der Offensive, die Durchschlagskraft. Ghana seinerseits macht die Räume gut zu, offensiv finden aber auch die Afrikaner nicht statt. Aber sie werden deutlich zufriedener sein mit dem Resultat.