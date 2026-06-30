Hier ist das erste Tor von Mbappé für Frankreich gegen Schweden im WM-Sechzehntelfinal im Video zu sehen. SRF

Die Szene des Spiels

Alles sieht nach Pausentee aus, doch auf diesen hat Mbappé im WM-Sechzehntelfinal zwischen Schweden und Frankreich in der 45. Minute noch keine Lust. Die Franzosen führen eine Ecke schnell aus. Über Olise und Dembélé kommt der Ball zu Mbappé, der kurz nach innen zieht, die Schweden aussteigen lässt und unhaltbar ins weite Eck zum 1:0 trifft.

Nach seinem Tor rennt er zu seinem Trainer Didier Deschamps und umarmt ihn fest. Der Frankreich-Coach trauert um seine Mama (siehe Tribünengezwitscher). Am Ende zieht Frankreich dank des 3:0-Erfolgs in den WM-Achtelfinal ein.

Die Schlüsselfigur

Im Weltklasse-Angriff der Franzosen ragt Mbappé nebst Weltklasse-Vorlagengeber Olise bei dieser WM heraus. Der Stürmer von Real Madrid traf im ersten Spiel gegen Senegal zweimal und auch im zweiten Gruppenspiel gegen den Irak war Mbappé doppelt erfolgreich. Gegen Norwegen blieb er dann erstmals torlos.

Mbappé zeigt eine famose Leistung. Getty Images via AFP

Gegen Schweden trifft er nun in der ersten Halbzeit, der Jubel bleibt ihm aber im Hals stecken, der Grund: Abseits. Dann schiesst er den Ball an den Pfosten. In der Folge ist es aber soweit: Mbappé trifft doppelt. Eine sackstarke Leistung. Der Superstar steht nun bei sechs WM-Toren 2026 - so viele hat auch Lionel Messi.

Schweden ist chancenlos. AFP

Das bessere Team

Ganz klar Frankreich. Der Weltmeister von 2018 und WM-Finalist von 2022 hat viel mehr vom Spiel, trifft gleich mehrmals den Pfosten und hat auch noch Abseitspech. Die Schweden verteidigen tapfer, am Ende genügt das aber nicht. Sie sind chancenlos.

Das Tribünengezwitscher

Für Deschamps ist die WM auch eine willkommene Ablenkung in einer schwierigen Zeit. «Es ist gut, beschäftigt zu sein», sagte der französische Nationaltrainer, der um seine verstorbene Mama trauert. «Für mich und die Nationalmannschaft war es gut, dass ich weg war», ergänzte der 57-Jährige vor dem Sechzehntelfinal gegen Schweden. «Ich bin hier, mir geht es gut.»

Deschamps in einer innigen Umarmung mit Mbappé. AFP

Deschamps trainierte die französische Nationalmannschaft seit 2012 und holte 2018 mit der Auswahl den WM-Titel. Nach dem laufenden Turnier hört er auf. Frankreichs Fussball-Legende Zinédine Zidane wird vermutlich übernehmen.

Die Tore

45’ | 1:0 | Mbappé trifft nach einer Ecke.

Barcola trifft für Frankreich. AFP

53’ | 2:0 | Der französische TGV ist nicht aufzuhalten! Nach einem Aufbaufehler der Schweden geht es schnell über Olise, der durchsteckt für Barcola, der den Ball humorlos zum 2:0 in die Maschen haut!

74’ | 3:0 | Olise steckt mit einem Zuckerpass durch zu Mbappé, der eiskalt in die weite Ecke schiebt und seinen Doppelpack schnürt.

So gehts weiter

Am 4. Juli steht für Frankreich der WM-Achtelfinal gegen die Überraschungsmannschaft aus Paraguay an.