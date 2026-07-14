Spanischer Jubel im Halbfinal – Frankreich muss sich geschlagen geben. AFP

Die Szene des Spiels

Es ist die 20. Spielminute und beide Mannschaften begegnen sich bis zu diesem Zeitpunkt auf Augenhöhe. Lucas Digne wehrt im Sechzehner einen hohen Ball von Cucurella mit dem Kopf ab.

Sein Versuch, die Kugel aus der Drehung ins Aus zu spielen, endet bitter: Er übersieht den angreifenden Lamine Yamal und trifft dessen Oberschenkel – Penalty! Mikel Oyarzabal zimmert den Elfmeter halbhoch links ins Netz – der Dosenöffner zum 2:0-Sieg. Die korrekte Entscheidung des Schiedsrichters auf Penalty bestimmt also rückblickend das französische Ende der WM 2026.

Die Schlüsselfigur

Eine rote Furie sticht über die gesamte Partie ins Auge: Pedro Porro. Sowohl Michael Olise als auch Kylian Mbappé hat der spanische Verteidiger gnadenlos im Griff. Mit seinem Tor zum 2:0 krönt der 26-Jährige seine Leistung.

Porro trifft zum 2:0 und zementiert damit den spanischen Sieg. AFP

Dabei soll auch erwähnt sein, dass die französische Offensive über die gesamte Spielzeit kein gutes Bild abgibt: Obschon der Angriff der «Les Bleus» als stärkster der Welt gilt, fehlt es gegen Spanien deutlich an Durchschlagskraft und Effizienz.

Das bessere Team

Spanien findet insgesamt besser in die Partie. Nach dem frühen Treffer kann die Mannschaft von Luis de la Fuente so richtig aufdrehen. Insgesamt treten die Iberer sauberer und besser abgestimmt auf. Defensiv schliessen sie die Räume schnell und zwingen die Franzosen damit zu überhasteten Pässen, die in Fehlzuspielen enden. Ein verdienter Sieg und Finaleinzug für Spanien. Nach dem WM-Titel 2010 haben die Spanien nun die Chance, sich den zweiten Stern auf dem Shirt zu holen.

Spanien hat sich klar als besseres Team positioniert. Getty Images via AFP

Das Tribünengezwitscher

Am Vortag feierte Superstar Lamine Yamal seinen 19. Geburtstag. Sein Alter entspricht nun exakt seiner Rückennummer auf dem Trikot. Was sich der spanische Nationalspieler beim Auspusten der Geburtstagskerzen gewünscht hat, dürfte klar sein. «Das schönste Geschenk wäre das Finalticket», stellte Yamal an der Pressekonferenz vor dem Halbfinal fest. Auch wenn Yamal in diesem Spiel kein reguläres Tor schiesst – sein Treffer in der zweiten Halbzeit wurde wegen Abseits aberkannt, geht sein Wunsch mit dem verdienten Sieg in Erfüllung.

Lamine Yamal trifft – sein Tor wird wegen Abseits aberkannt. AFP

Die Tore

22’ | 0:1 | Oyarzabal verwandelt einen Penalty eiskalt in die obere linke Ecke.

58’ | 0:2 | Nach einem wunderbaren Zuspiel von Olmo versenkt Porro den Ball rechts am Torhüter vorbei ins Netz.

So geht’s weiter

Spanien trifft am Sonntag um 21 Uhr im Finalspiel auf den Gewinner aus dem Spiel zwischen England und Argentinien. Frankreich spielt derweilen am Samstag um 23 Uhr um den 3. Platz.