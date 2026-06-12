Die Kanadier kommen dank einem späten Tor zu einem Punkt. Getty Images via AFP

Die Szene des Spiels

Kein Sieger im ersten Spiel der Gruppe B zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina. Lange rannte der Co-Gastgeber an, ehe die Heimfans in Toronto doch noch jubeln konnten. In der 78. Minute fasste sich Joker Cyle Larin ein Herz und zog nach einer schnellen Passstafette aus rund 14 Metern ab. Der Abschluss wurde von Ex-FCZ-Verteidiger Nikola Katic noch entscheidend abgelenkt.

Die Schlüsselfigur

Sead Kolasinac war sowohl in der Offensive als auch in der Defensive gefragt. In der ersten Halbzeit verlängerte er nach einer Ecke am ersten Pfosten, so das Stürmer Jovo Lukic den Ball mit dem Kopf nur noch über die Linie drücken musste. Direkt nach der Pause stand er in der 53. Minute im Mittelpunkt, als er den fast sicheren Ausgleich der Kanadier im letzten Moment an die Latte klären konnte.

Sead Kolasinac und Co. feierten jedes erfolgreiche Tackling wie ein Tor. AFP

Die bessere Mannschaft

Der Co-Gastgeber hatte grundsätzlich mehr vom Spiel, was aber auch am eher frühen Rückstand lag. Entsprechend mussten die Kanadier eher die Offensive suchen, wussten mit dem Ballbesitz aber nur bedingt etwas anzufangen. Bosnien-Herzegowina spielte es mit der Führung im Rücken ziemlich clever und hatte insbesondere in der Luft klare Vorteile. Nur vereinzelt brachten die Kanadier mit schnellen Kombinationen die bosnische Abwehr etwas ins Wanken. In der Schlussphase fiel das Bollwerk dann doch. Alles in allem geht die Punkteteilung so in Ordnung.

Das Tribünengezwitscher

Sowohl bei Kanada wie auch bei Bosnien-Herzegowina fehlten die beiden Superstars. Der Captain des Co-Gastgebers, Alphonso Davies, fehlte angeschlagen und sass nur auf der Bank – genau gleich wie der 40-jährige Stürmer Edin Džeko auf der anderen Seite.

Von Beginn an mit dabei waren hingegen gleich drei Akteure mit Super-League-Erfahrung. Bei Kanada war es Liam Miller (FCB), bei den Bosniern Nikola Katić (FCZ) und Ermedin Demirović (FC St. Gallen). Im Verlauf der Partie kam mit Armin Gigović (YB) auch noch ein aktueller Super-League-Kicker ins Spiel.

Ebenfalls dabei war zudem mit Ryan Reynolds eine absolute Hollywood-Grösse. Der Kanadier konnte sich am Schluss zumindest über einen Punkt freuen.

SRF

Die Tore

21’ | 0:1 | Jovo Lukic drückte das Leder nach einer Ecke aus kurzer Distanz per Kopf über die Linie.

78’ | 1:1 | Joker Cyle Larin lies die Heimfans jubeln und traf mittels abgelenkten Schuss zum Ausgleich.

So geht’s weiter

Beide Teams haben nun sechs Tage Pause. Für Bosnien steht am Donnerstag um 21 Uhr das Duell mit der Nati auf dem Programm. Kanada empfängt drei Stunden später Katar.