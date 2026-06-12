Die neu eingeführte dreiminütige Trinkpause hat begonnen. Zeit für Kanada um sich zu sammeln, nach dem Schock.
21'
0 : 1
Nach einem Eckball von Basic verlängert Kolasinac am ersten Pfosten per Kopf auf Lukic, der den Ball ebenfalls per Kopf über die Linie drückt.
Das Spiel lebt von den Zweikämpfen
Bisher prägen vor allem Zweikämpfe das Spiel.
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17'
David mit dem ersten Torschuss für Kanada
David fällt der Ball eher glücklich vor die Füsse und aus dieser Gelegenheit macht er zu wenig. Da er den Ball nicht optimal trifft, hat Vasilj keine grösseren Schwierigkeiten, den Ball zu parieren.
Keine Gefahr
Die Antwort auf den letzten Eintrag lautet nein. Die Kanadier können Vasilj im Tor der Bosnier bisher nicht prüfen.
14'
Eckball für Kanada
Nach einem schnellen Einwurf holt Kanada einen Eckball heraus. Wird es nach einem Standard gefährlich?
10'
Die erste Gelbe der Partie wird gezeigt, nach einem Foulspiel von Johnston an Memic. Kolasinac beklagt sich bei Schiedsrichter Facundo Tello, da er gerne Vorteil gehabt hätte.
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8'
Bosnien aufsässig
Die Bosnier sind äusserst aufsässig und erobern so immer wieder Bälle. Kanada ist noch nicht richtig im Spiel drin.
Wie endet das Spiel?
3'
Memic mit dem ersten Abschluss
Die Kanadier können einen Ball nicht wunschgemäss aus dem eigenen Strafraum klären und so kommt Memic zu einem ersten Abschluss. Der Mann, der für Pilsen aufläuft, schiesst den Ball deutlich drüber.
1'
Erster Eckball
Keine Minute ist gespielt und schon wird es ein erstes Mal gefährlich, im Anschluss an einen Einwurf der Kanadier. Der Ball wird von einem Bosnier zum Eckball geblockt.
Es geht los in Toronto.
In Kanada träumt man bereits vom Titel
Dieser Fan hält bereits mal den Pokal in die Höhe.
Aufstellung Bosnien
Bosnien läuft mit folgender Startelf auf. Der 40-jährige Dzeko sitzt zu Beginn auf der Bank. Mit Demirovic und Katic sind auch hier zwei Akteure mit Super-League-Erfahrung mit dabei.
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Aufstellung Kanada
Bei den Kanadiern sitzt der zuletzt verletzte Davies vorerst auf der Bank. Mit Miller steht bei den Kanadiern ein Spieler mit Super-League-Erfahrung auf dem Platz.
Direktduell
Bisher sind sich die beiden Teams noch nicht gegenübergestanden. Es kommt also heute zu einer Premiere.
Vorschau Bosnien
Bosnien nahm bisher 2014 an einer Weltmeisterschaft teil. In Brasilien war jedoch bereits nach der Vorrunde Endstation. Das soll sich nun ändern. Die Qualifikation gelang nach einem nervenaufreibenden Playoff-Final gegen Italien und dem Sieg im Elfmeterschiessen. Kurz vor der WM hat Bosnien noch zwei Testspiele absolviert und dabei zweimal Unentschieden gespielt, beim 0:0 gegen Nordmazedonien und dem 1:1 gegen Panama.
Vorschau Kanada
Co-Gastgeber Kanada nimmt zum dritten Mal an einer Weltmeisterschaft teil, nach 1986 und 2022. Bei den bisherigen Teilnahmen flogen die Kanadier jeweils punktelos nach Hause. Das möchte das Team von Trainer Jesse Marsch bei der Heim-WM natürlich ändern. Kurz vor der WM haben die Kanadier zwei Testspiele absolivert. Gegen Usbekistan gab es einen 2:0 Erfolg und gegen Irland ein 1:1 Unentschieden.
Dein Tipp ist gefragt
Herzlich willkommen
Am zweiten Tag der WM geht es auch in der Schweizer Gruppe los. Co-Gastgeber Kanada trifft vor heimischem Anhang in Toronto auf Bosnien. Die Partie ab 21 Uhr im Ticker.