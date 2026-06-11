Das erste Tor der WM. SRF

Die Szene des Spiels

In der neunten Spielminute im WM-Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika patzt Sphephelo Sithole folgenschwer. Er verliert die Kugel an der eigenen Strafraumkante. Julián Quiñones fasst sich ein Herz und erwischt den Goalie zwischen den Beinen. Es ist der verdiente Lohn für eine dominante Startphase und das erste von wohl noch vielen Toren bei der Mega-WM.

Die Schlüsselfigur

Ein WM-Debüt, um es ins Klo zu spülen. Sphephelo Sithole, auch Yaya Sithole genannt, darf von Beginn an für Südafrika im zentralen Mittelfeld ran. Das 0:1 aus Sicht der Bafana Bafana verursacht der 27-Jährige, der in Portugal bei Tondela spielt, mit einem Ballverlust. In der 49. Minute fliegt er dann auch noch vom Platz. Er weiss sich nur noch mit einer Notbremse zu wehren. Mit diesen zwei Schnitzern leistet er seinem Team einen Bärendienst.

Für diese Szene gab es Rot. Getty Images

Die bessere Mannschaft

Angetrieben vom frenetischen mexikanischen Publikum lässt Mexiko von Beginn an den Ball laufen und drückt Südafrika in die eigene Hälfte. Die Südafrikaner haben in der Offensive kaum Spielanteile, fallen mehr mit harten Zweikämpfen und Fouls auf. Nach der Roten Karte geht Mexiko erst etwas vom Gas, dann fällt das zweite Tor, und das Spiel ist entschieden. Südafrika schwächt sich dann noch selbst. Aufgrund einer Tätlichkeit fliegt Themba Zwane nach VAR-Intervention vom Platz. Besonders kurios dabei: das Englisch des Unparteiischen. Er kommuniziert mit den Fans im Stadion und den Zuschauern weltweit an den TV-Geräten in sehr gebrochenem Englisch. Übrigens: Auch Mexiko sah in der Nachspielzeit noch Rot. Dies wegen einer Notbremse.

Das Tribünengezwitscher

Die Hymne singt er munter mit, danach muss er wieder vom Platz. Eine WM-Legende sitzt beim Auftaktspiel in Mexiko-City nur auf der Bank. Dabei handelt es sich um Mexiko-Goalie Guillermo Ochoa. Bei den letzten Weltmeisterschaften prägt er das mexikanische Team, nun muss der 41-Jährige bei seiner sechsten Teilnahme — Rekord mit Messi und Ronaldo — mit der Rolle der Nummer 2 vorliebnehmen. Immer wieder blenden die TV-Kameras den Goalie ein. Besonders, wenn sein Vertreter Raúl Rangel mit Unsicherheiten aufwartet. Die Partie im Aztekenstadion verfolgen derweil 80’824 Fans.

Ochoa sass nur auf der Bank. Getty Images

Die Tore

9’ | 1:0 | Julián Quiñones fasst sich ein Herz und knallt die Kugel nach einem Ballverlust ins Netz.

67’ | 2:0 | Raúl Jiménez bleibt aus kurzer Distanz mit dem Kopf eiskalt. Danach bricht er in Tränen aus und gedenkt seinem erst vor kurzem verstorbenen Vater.

Raul Jimenez gedenkt seinem Vater. AFP

So gehts weiter

Am 18. Juni sind die Mexikaner wieder an der Reihe. Dann geht es für sie gegen Südkorea. Die Südafrikaner treffen am gleichen Tag auf Tschechien. In der Gruppe A geht es übrigens schon in der Nacht auf Freitag weiter, Schweizer Zeit um 4 Uhr. Dann spielt Südkorea gegen Tschechien.