Die Südafrikaner konnten sich insbesondere durch eine hervorragende Abwehrleistung in der afrikanischen Qualifikation für die WM qualifizieren. Auch die heutige Aufstellung deutet darauf hin, dass gegen Mexiko in erster Linie Verteidigt werden soll. Vorne sollen dann Foster und Rayners für Nadelstiche sorgen.
Aufstellung der Gastgeber
Mit dieser Mannschaft soll die Heim-WM erfolgreich lanciert werden. Vorne ist insbesondere auf Raul Jimenez zu achten, der der drittbeste Torschütze aller Zeiten der mexikanischen Nationalmannschaft ist. Auffallend im Tor: Anders als in den letzten 5 Weltmeisterschaften (!), steht nicht Ochoa im Tor, sondern erhält Rangel den Vorrang.
Wie vor 16 Jahren...
Beim Blick auf das Eröffnungspiel der diesjährigen WM wird so manch ein Fussballfan womöglich nostalgisch. Vor genau 16 Jahren hiess es nämlich auch schon: Mexiko gegen Südafrika, zum Auftakt der ersten WM auf dem afrikanischen Kontinent. Damals fanden sich knapp 90'000 Zuschauende, vielfach ausgestattet mit den legendären «Vuvuselas», im FNB-Stadium in Johannesburg ein und sahen ein 1:1-Unentschieden. Unvergessen bleibt das Spiel aufgrund eines Traumtores durch Siphiwe Tshabalala.
Die Nati spielt am Samstag ihre Partie in San Francisco. Aufgrund dessen sitze ich bereits in einem Hotel in der Gegend. Von der Eröffnungsfeier kriegt man hier aber nicht viel mit. Im TV auf Fox läuft zwar die Fussball-WM. Statt der Party aus Mexiko gibt es aber Berichte über das US-Team.
Shakira ist da!
Und jetzt folgt Shakira mit ihrem WM-Hit! Einmal mehr ist man geneigt zu sagen – oder wie es SRF-Kommentator Sascha Ruefer sagt: «Die war zuletzt mehr an WM-Endrunden dabei als es Italien war.»
Weitere Acts folgen
Nach Mana folgt Danny Ocean. Dann ist die Reihe am Kolumbianer J Balvin.
Eröffnungsfeier startet
Es geht los. Mit einer Vielzahl an Tänzerinnen und Tänzer geht die Show los. Lila Downs ist die erste Künstlerin die singt.
Eröffnungsfeier folgt in Kürze
Ab 19.30 Uhr geht die Eröffnungsfeier los – ein Novum in der WM-Geschichte. Wie lange diese dauern wird, ist nicht ganz klar. Was aber klar ist, dass Shakira ihren WM-Hit vorführen wird.
Überall kursierten die letzten Tage und Wochen Meldungen, wonach die WM-Besucher abgezockt werden. Wir Medienschaffende kommen da vergleichsweise natürlich gut weg, aber auch hier gibts kaum etwas gratis. Die Mini-Pasta im Mediencenter von Mexiko City gibts für 14 Dollar, also etwa 11 Franken. Nicht wirklich ein Wucherpreis, aber geschmackstechnisch auch kein Leckerbissen. Den Kaffee gibts für umgerechnet rund 4,5 Franken.
Komplettes Verkehrschaos vor dem Eröffnungsspiel. Bereits 4-5 Stunden vor Anpfiff kommt man mit dem Auto rund um Stadion kaum noch vorwärts. 20-Minuten-Reporter Florian Gnägi macht sich nun zu Fuss auf zum Estadio Azteca, wo um 13 Uhr Ortszeit der Kickoff erfolgt.
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Lange Schlangen Stunden vor dem Spiel
Schon fünf Stunden vor dem Anpfiff der Fussball-Weltmeisterschaft haben sich am Aztekenstadion lange Schlangen von Fans vor dem Einlass gebildet. Nicht wenige auch in typischen regionalen Outfits.
Durch den Sperrbezirk rund um den Fussball-Tempel, in dem dem zum dritten Mal eine WM eröffnet wird, kamen nur wenige Autos nah an das Stadion. Im Umkreis von rund 1,6 Kilometern waren die Zufahrtsstrassen voll gesperrt. Mit grossem Polizeiaufgebot sicherte die Stadt die Massnahme ab.
Dies ist auch nötig, wie uns Dieter direkt aus Mexiko City bestätigt: «Es sind verschiedene Demo-Züge unterwegs zum Azteken-Stadion. Zutritt zum Sperrbereich hat aber nur, wer ein Ticket hat oder dort wohnt.»
Berner sah Maradonas «Hand Gottes» live – jetzt reist er wieder zur WM
Wenn heute im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt die WM feierlich eröffnet wird, sitzt der 66-jährige Dieter mit Ehefrau Vero und Sohn Ivan (35) im Public Viewing auf dem Zócalo. «Zumindest wenn alles nach Plan läuft», fügt der Berner an. Auf dem Platz im historischen Zentrum der mexikanischen Hauptstadt, wo auch Präsidentin Claudia Sheinbaum die Eröffnungsfeier verfolgen wollte – sind Proteste angekündigt. «Wenn es zu kompliziert wird, weichen wir in eine der ruhigeren Fanzonen aus.»
Für Dieter schliesst sich damit ein Kreis. Bereits 1986 besuchte er die WM in Mexiko und erlebte dort eines der berühmtesten Tore der Fussballgeschichte live im Stadion: Maradonas «Hand Gottes». «Wir sassen ganz oben im Azteken-Stadion, die Spieler waren klein wie Ameisen. Plötzlich sagte meine Frau: ‹He, das war Hands!› Die Leute rund um uns schauten sie nur ungläubig an. Aber sie hatte recht – nur der Schiedsrichter hat es nicht gesehen.»
Insgesamt wird die Familie fast zwei Monate unterwegs sein und dabei bei allen Gruppenspielen der Schweiz im Stadion sitzen. Nach dem WM-Eröffnungsspiel geht es deshalb weiter nach San Francisco. «Die Reise ist zwar aufwendig, dank Airbnb aber noch bezahlbar.»
Wer siegt? Stimme ab
Buntes Fest
In der rund 90-minütigen Show wird immer wieder das Muster von Papiergirlanden zu sehen sein. Sie stehen gemäss den Organisatorenvfür «die Tradition, Handwerkskunst und Freude».
Weitere Stars sorgen für Stimmung
Neben sollen folgende Stars für ein musikalisches Feuerwerk sorgen:
Maná Alejandro Fernández Belinda Los Ángeles Azules Lila Downs J Balvin Danny Ocean Tyla
Shakira soll für Stimmung sorgen
Die Eröffnungsfeier in Mexiko verspricht einen Mix aus Rock, Pop und lateinamerikanischen Rhythmen kombiniert mit feinen Kostproben an mexikanischer Kultur und Tradition.
Pop-Ikone Shakira wird zusammen mit Burna Boy auf dem Spielfeld stehen und erstmals den offiziellen WM-Song «Dai Dai» live aufführen. «Dai Dai» ist Italienisch und bedeutet so viel wie «Los geht's»
Herzlich willkommen
Im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt beginnt heute die grösste Fussball-WM der Geschichte. Mit der Partie zwischen Mexiko und Südafrika werden die Feierlichkeiten gebürtig eingeleitet. Spielbeginn ist um 21:00 Uhr, die grosse Show startet bereits um 19:30 Uhr.