Lange Schlangen Stunden vor dem Spiel

Schon fünf Stunden vor dem Anpfiff der Fussball-Weltmeisterschaft haben sich am Aztekenstadion lange Schlangen von Fans vor dem Einlass gebildet. Nicht wenige auch in typischen regionalen Outfits.

Durch den Sperrbezirk rund um den Fussball-Tempel, in dem dem zum dritten Mal eine WM eröffnet wird, kamen nur wenige Autos nah an das Stadion. Im Umkreis von rund 1,6 Kilometern waren die Zufahrtsstrassen voll gesperrt. Mit grossem Polizeiaufgebot sicherte die Stadt die Massnahme ab.

Stunden vor dem Spiel stehen bereits viele Fans an. Getty Images

Dies ist auch nötig, wie uns Dieter direkt aus Mexiko City bestätigt: «Es sind verschiedene Demo-Züge unterwegs zum Azteken-Stadion. Zutritt zum Sperrbereich hat aber nur, wer ein Ticket hat oder dort wohnt.»