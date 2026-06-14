Publiziert 15. Juni 2026, 00:17
1. Spieltag
Niederlande
Japan
V. van Dijk-
51
K. Nakamura-
57
C. Summerville-
64
D. Kamada-
89
89 Minuten sind im WM-Spiel zwischen der Niederlande und Japan gespielt, als Kogi Ogawa ziemlich frei zum Kopfball kommt. Dieser wird noch etwas abgelenkt, sodass Oranje-Goalie Bart Verbruggen zwar noch die Hand an den Ball kriegt, den Ausgleich aber nicht verhindern kann. Es ist das 2:2 und der umjubelte Ausgleich für die Japaner. Die Niederländer hadern.
Zion Suzuki. Der japanische Goalie hält mehrfach mirakulös, bei den Gegentoren ist er machtlos. Der 23-Jährige wurde in Newark, New Jersey, geboren als Kind einer Japanerin und eines US-Amerikaners mit ghanaischen Wurzeln. Noch vor seinem ersten Geburtstag zog die Familie nach Saitama um, wo er aufwuchs. Er hat einen Marktwert von rund 20 Millionen Franken und steht bei Parma unter Vertrag. Mehrere Topclubs sollen ein Auge auf ihn geworfen haben – kein Wunder.
Während sich in der ersten Hälfte die Teams neutralisieren, wird es in der zweiten Hälfte wild. Die Niederländer gehen in Führung, kassieren den Ausgleich und treffen dann erneut, nur um kurz vor dem Ende das 2:2 zu kassieren. Am Ende geht das Remis in Ordnung.
Spanien, Frankreich, Argentinien, Brasilien, vielleicht auch Deutschland: Die Liste der Anwärter auf den WM-Titel ist lang. Doch offenbar nicht lang genug für Japan. Zumindest beansprucht die Auswahl aus Fernost selbst einen Platz in diesem elitären Kreis, wenn man den Worten eines Bundesliga-Profis glaubt.
«Wir sind hergekommen, um Weltmeister zu werden. Wir sind nicht zum Spass hier. Wir wollen Geschichte schreiben. Wir müssen bereit sein. Wir müssen kämpfen und für unser Land, unsere Familien und unsere Fans in Japan spielen», sagte Yukinari Sugawara vor dem Spiel.
51’ | 1:0 | Virgil van Dijk ist es, der die Niederländer per Kopf in Führung schiesst.
57’ | 1:1 | Keito Nakamura trifft. Sein Schuss wird noch abgefälscht und ist dann unhaltbar.
64’ | 2:1 | Crysencio Summerville trifft im WM-Spiel gegen Japan zum 2:1.
89’ | 2:2 | Ogawa zerstört die niederländischen Träume vom Sieg.
Die Niederlande spielen nächsten Samstag gegen Schweden. Japan muss am Sonntag gegen Tunesien ran. Alle Infos gibt es natürlich bei 20 Minuten.
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