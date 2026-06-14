Hier ist der entscheidende Treffer von Japan bei der WM 2026 gegen die Niederlande zu sehen. SRF

Die Szene des Spiels

89 Minuten sind im WM-Spiel zwischen der Niederlande und Japan gespielt, als Kogi Ogawa ziemlich frei zum Kopfball kommt. Dieser wird noch etwas abgelenkt, sodass Oranje-Goalie Bart Verbruggen zwar noch die Hand an den Ball kriegt, den Ausgleich aber nicht verhindern kann. Es ist das 2:2 und der umjubelte Ausgleich für die Japaner. Die Niederländer hadern.

Die Japaner jubeln ganz am Ende. Getty Images via AFP

Die Schlüsselfigur

Zion Suzuki. Der japanische Goalie hält mehrfach mirakulös, bei den Gegentoren ist er machtlos. Der 23-Jährige wurde in Newark, New Jersey, geboren als Kind einer Japanerin und eines US-Amerikaners mit ghanaischen Wurzeln. Noch vor seinem ersten Geburtstag zog die Familie nach Saitama um, wo er aufwuchs. Er hat einen Marktwert von rund 20 Millionen Franken und steht bei Parma unter Vertrag. Mehrere Topclubs sollen ein Auge auf ihn geworfen haben – kein Wunder.

Der japanische Goalie Zion Suzuki zeigt eine gute Partie. IMAGO/NurPhoto

Das bessere Team

Während sich in der ersten Hälfte die Teams neutralisieren, wird es in der zweiten Hälfte wild. Die Niederländer gehen in Führung, kassieren den Ausgleich und treffen dann erneut, nur um kurz vor dem Ende das 2:2 zu kassieren. Am Ende geht das Remis in Ordnung.

Das Tribünengezwitscher

Spanien, Frankreich, Argentinien, Brasilien, vielleicht auch Deutschland: Die Liste der Anwärter auf den WM-Titel ist lang. Doch offenbar nicht lang genug für Japan. Zumindest beansprucht die Auswahl aus Fernost selbst einen Platz in diesem elitären Kreis, wenn man den Worten eines Bundesliga-Profis glaubt.

«Wir sind hergekommen, um Weltmeister zu werden. Wir sind nicht zum Spass hier. Wir wollen Geschichte schreiben. Wir müssen bereit sein. Wir müssen kämpfen und für unser Land, unsere Familien und unsere Fans in Japan spielen», sagte Yukinari Sugawara vor dem Spiel.

Die Tore

51’ | 1:0 | Virgil van Dijk ist es, der die Niederländer per Kopf in Führung schiesst.

Die Japaner und die Niederländer schenkten sich nichts. Getty Images via AFP

57’ | 1:1 | Keito Nakamura trifft. Sein Schuss wird noch abgefälscht und ist dann unhaltbar.

64’ | 2:1 | Crysencio Summerville trifft im WM-Spiel gegen Japan zum 2:1.

Der Jubel nach dem vermeintlichen Siegtreffer der Niederländer. AFP

89’ | 2:2 | Ogawa zerstört die niederländischen Träume vom Sieg.

So gehts weiter

Die Niederlande spielen nächsten Samstag gegen Schweden. Japan muss am Sonntag gegen Tunesien ran. Alle Infos gibt es natürlich bei 20 Minuten.