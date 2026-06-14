Niederlande

Japan will Weltmeister werden

Spanien, Frankreich, Argentinien, Brasilien, vielleicht auch Deutschland: Die Liste der Anwärter auf den WM-Titel ist lang. Doch offenbar nicht lang genug für Japan. Zumindest beansprucht die Auswahl aus Fernost selbst einen Platz in diesem elitären Kreis, wenn man den Worten eines Bundesliga-Profis glaubt.

«Wir sind hergekommen, um Weltmeister zu werden. Wir sind nicht zum Spass hier. Wir wollen Geschichte schreiben. Wir müssen bereit sein. Wir müssen kämpfen und für unser Land, unsere Familien und unsere Fans in Japan spielen», sagte Yukinari Sugawara.