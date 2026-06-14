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Ticker | Niederlande - Japan | 1. Spieltag Weltmeisterschaft 2026 Canada/Mexico/USA

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Niederlande – Japan 0:0*

Publiziert 14. Juni 2026, 22:09

Japan will «Weltmeister werden»: Gibt es den Sieg gegen Oranje?

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1. Spieltag

Niederlande
0 – 0
Japan

Niederlande

22

Japan

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Nils HänggiDominik Mächler
von
Nils Hänggi
Dominik Mächler
3
5
19'

Malen bleibt hängen

Wieder wird Malen im Strafraum angespielt. Der Niederländer dribbelt den ersten Verteidiger aus, bleibt dann aber am zweiten hängen.
Malen ist der offensive Aktivposten.
Malen ist der offensive Aktivposten.IMAGO/ANP
14'

Japan nun aktiver

In den letzten Minuten bekommt Japan mehr Ballbesitz und kann sich in der Hälfte der Niederländer installieren. Taniguchi sucht Maeda in der Mitte, doch van Hecke verteidigt die Hereingabe weg.
10'

Japan konzentriert sich aufs Verteidigen

In den ersten zehn Minuten ist Japans Taktik vor allem auf die Defensive und das Kontern fokussiert.
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7'

Freistoss auf den hinteren Pfosten

Kamada von Crystal Palace bringt diesen Ball auch auf den hinteren Pfosten, wo ihn ein Mitspieler vors Tor köpft. Doch der Ball war beim Kopfball im Toraus.
6'

Freistoss Japan

Auch die Japaner zeigen sich ein erstes Mal offensiv. Van de Ven bringt Nakamura auf der linken Seite zu Fall. Guter Freistoss für eine gefährliche Flanke zur Mitte.
3'

Malen mit Topchance

Dann wird es bereits ein erstes Mal brandgefährlich! Malen bekommt den Ball mit dem Rücken zum Tor im Strafraum. Der Spieler von Aston Villa dreht sich stark um die eigene Achse und zieht ab. Suzuki reagiert stark und verhindert das frühe 0:1.
Suzuki muss früh eingreifen.
Suzuki muss früh eingreifen.SRF Sport Live
2'

Japan überlässt Niederlande den Ball

Die Japaner ziehen sich bereits in den ersten Minuten zurück und überlassen der Oranje den Ball.
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Los gehts!

Gleich gehts los

Die Teams sind auf dem Feld, die Hymnen ertönen. Gleich kann es losgehen.
SRF Sport Live

Fans sind bereit

Trotzdem tut das der Euphorie der niederländischen Fans keinen Abbruch. Zahlreich sind sie in Dallas erschienen und hüpfen froh von rechts nach links und wieder zurück.

Niederlande mit mässiger Vorbereitung

Anders sieht es beim eigentlich leichten Favoriten des heutigen Spiels aus. Eine 0:1 Niederlage gegen Algerien musste die Niederlande in der Vorbereitung hinnehmen. Danach gab es einen knappen 2:1 Sieg gegen Usbekistan. Ausserdem fehlen wichtige Spieler wie Timber von Arsenal, De Ligt von Manchester United oder auch Xavi Simons von Tottenham. Ausserdem ist Rekordtorschütze Memphis Depay noch nicht ganz fit und muss erstmal auf der Bank Platz nehmen.

Japan mit Lauf

Manche sehen Japan sogar als Geheimfavorit. Fakt ist: Die Japaner haben einen Lauf. Sie waren die erste Nation, die sich sportlich für diese WM qualifiziert haben. 13 Siege aus sechs Spielen und ein Torverhältnis von 54:3 sind eine deutliche Ansage. Zuletzt feierte das Team aus dem Land er aufgehenden Sonne sechs Siege in Serie. Darunter sind Siege gegen England und Brasilien. Allerdings müssen die Japaner einen schmerzhaften Rückschlag erleiden. Captain Wataru Endo vom FC Liverpool verletzte sich bei einem Testspiel und wurde nicht fit.

Japan will Weltmeister werden

Spanien, Frankreich, Argentinien, Brasilien, vielleicht auch Deutschland: Die Liste der Anwärter auf den WM-Titel ist lang. Doch offenbar nicht lang genug für Japan. Zumindest beansprucht die Auswahl aus Fernost selbst einen Platz in diesem elitären Kreis, wenn man den Worten eines Bundesliga-Profis glaubt.
«Wir sind hergekommen, um Weltmeister zu werden. Wir sind nicht zum Spass hier. Wir wollen Geschichte schreiben. Wir müssen bereit sein. Wir müssen kämpfen und für unser Land, unsere Familien und unsere Fans in Japan spielen», sagte Yukinari Sugawara.
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Hallo

Die Niederlande gelten als Geheimfavorit auf den WM-Titel. Am Sonntag kommt es zum Spiel gegen Japan – ab 22 Uhr live.

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