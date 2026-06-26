Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paraguay und Australien ist 0:0.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paraguay und Australien ist 0:0.
94'
Jordan Bos (Australien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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94'
Foul von Mauricio (Paraguay).
93'
Ball pariert. Tete Yengi (Australien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ajdin Hrustic.
93'
Ball pariert. Mauricio (Paraguay) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Álex Arce.
92'
Wechsel Paraguay. Júnior Alonso kommt für Matías Galarza.
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92'
Wechsel Paraguay. Damián Bobadilla kommt für Diego Gómez.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Jordan Bos (Australien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Aiden O'Neill.
84'
Wechsel Australien. Tete Yengi kommt für Nestory Irankunda.
84'
Wechsel Australien. Paul Okon-Engstler kommt für Jackson Irvine.
84'
Wechsel Paraguay. José Canale kommt für Omar Alderete aufgrund einer Verletzung.
84'
Das Spiel läuft wieder.
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83'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Orlando Gill (Paraguay).
83'
Ball pariert. Jordan Bos (Australien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ajdin Hrustic.
82'
Vorbeigeschossen. Julio Enciso (Paraguay) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Diego Gómez.
82'
Ball abgeblockt. Julio Enciso (Paraguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matías Galarza.
77'
Diego Gómez (Paraguay) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Jordan Bos (Australien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Diego Gómez (Paraguay).
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76'
Jordan Bos (Australien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Matías Galarza (Paraguay).
71'
Das Spiel läuft wieder.
68'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
67'
Wechsel Paraguay. Álex Arce kommt für Gabriel Ávalos.
63'
Jackson Irvine (Australien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Mauricio (Paraguay).
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61'
Foul von Nestory Irankunda (Australien).
61'
Omar Alderete (Paraguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Ball abgeblockt. Ajdin Hrustic (Australien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aiden O'Neill.
60'
Ball abgeblockt. Nestory Irankunda (Australien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
59'
Vorbeigeschossen. Nestory Irankunda (Australien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jordan Bos mit dem Kopf.
58'
Wechsel Australien. Ajdin Hrustic kommt für Cristian Volpato.
54'
Ecke Paraguay. Die Ecke wurde verursacht von Patrick Beach.
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50'
Ball pariert. Mauricio (Paraguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Andrés Cubas.
48'
Vorbeigeschossen. Andrés Cubas (Paraguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
46'
Jackson Irvine (Australien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Foul von Jackson Irvine (Australien).
46'
Julio Enciso (Paraguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Vorbeigeschossen. Juan José Cáceres (Paraguay) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus mehr als 30 Metern aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
45'
Wechsel Paraguay. Mauricio kommt für Alexandro Maidana.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paraguay und Australien ist 0:0.
51'
Foul von Cristian Volpato (Australien).
51'
Andrés Cubas (Paraguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Vorbeigeschossen. Jackson Irvine (Australien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jordan Bos mit einer Flanke.
47'
Ball pariert. Cristian Volpato (Australien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jordan Bos.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Aziz Behich (Australien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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44'
Foul von Diego Gómez (Paraguay).
38'
Vorbeigeschossen. Gabriel Ávalos (Paraguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Diego Gómez.
36'
Ball pariert. Jordan Bos (Australien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cristian Volpato.
35'
Alessandro Circati (Australien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Julio Enciso (Paraguay).
33'
Aziz Behich (Australien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Juan José Cáceres (Paraguay).
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30'
Das Spiel läuft wieder.
28'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Connor Metcalfe (Australien).
26'
Das Spiel läuft wieder.
24'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
23'
Ball abgeblockt. Connor Metcalfe (Australien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cristian Volpato.
19'
Ecke Australien. Die Ecke wurde verursacht von Alexandro Maidana.
19'
Aiden O'Neill (Australien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Foul von Juan José Cáceres (Paraguay).
17'
Foul von Lucas Herrington (Australien).
17'
Diego Gómez (Paraguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Nestory Irankunda (Australien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Andrés Cubas (Paraguay).
12'
Foul von Alessandro Circati (Australien).
12'
Gabriel Ávalos (Paraguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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10'
Vorbeigeschossen. Aiden O'Neill (Australien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Connor Metcalfe.
8'
Ecke Australien. Die Ecke wurde verursacht von Matías Galarza.
6'
Foul von Jordan Bos (Australien).
6'
Julio Enciso (Paraguay) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Ecke Australien. Die Ecke wurde verursacht von Orlando Gill.
4'
Ball pariert. Jackson Irvine (Australien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cristian Volpato mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Paraguay und Australien.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.