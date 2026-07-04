Kylian Mbappé schiesst seine Mannschaft in den WM-Viertelfinal. IMAGO/Bildbyran

Die Szene des Spiels

Lange Zeit hielt das Bollwerk von Paraguay dem Ansturm Frankreichs stand. In der 69. Minute kam der grosse Favorit dann zur grossen Chance auf die Führung. Désiré Doué geht im Strafraum zu Boden und der Schiedsrichter entschied nach VAR-Eingriff auf Penalty. Superstar Kylian Mbappé liess sich nicht zweimal bitten und versenkte souverän zum 1:0. Bei diesem Resultat blieb es bis zum Schluss.

Die Schlüsselfigur

Wie seine Teamkollegen hatte auch Mbappé einen schweren Stand und wurde zudem immer wieder von den Gegenspieler provoziert. Nichtsdestotrotz war er Mitte der 2. Halbzeit zur Stelle und erzielte vom Punkt seinen 19. WM-Treffer, wodurch er wieder bis auf ein Tor an Lionel Messi heran kommt.

Das bessere Team

Der grosse Favorit hatte in der 1. Halbzeit zwar mehrheitlich den Ball, gegen die tief stehende Paraguay-Abwehr war Frankreich aber grösstenteils ideenlos. Entsprechend gingen die Teams ohne Tore in die Pause. Nach der Pause erhöhte Frankreich die Pace nochmals und siegte letztlich völlig verdient.

Die Südamerikaner fielen immer wieder durch Unsportlichkeiten auf. Sie nutzten jedes Mittel, um den Spielfluss Frankreichs so gut es ging zu verhindern, und waren immer wieder bemüht, die französischen Stars in Rangeleien und Diskussionen zu verwickeln. Wie Paraguay aber über die gesamten 90 Minuten ohne Gelbe Karte auskam, bleibt das Geheimnis des Schiedsrichters.

Immer wieder wurden Mbappé & Co. provoziert. IMAGO/Offside Sports Photography

Das Tribünengezwitscher

Nebst den Frankreich- und Paraguaytrikots waren auch einige Deutschland-Fans zu sehen. Diese hatten bei der Reiseplanung wohl nicht damit gerechnet, dass das DFB-Team bereits im Sechzehntelfinal die Segel streichen wird. Auch sonst war rund um das Stadion in Philadelphia reges Treiben. Der Grund: In Amerika wurde der Unabhängigkeitstag gefeiert, was auch vor dem Spiel auf dem Rasen nochmals speziell zelebriert wurde.

Der 4. Juli musste vor der Partie zelebriert werden. IMAGO/Kirchner-Media

Die Tore

69’ | 0:1 | Mbappé bleibt vom Punkt aus cool und trifft eiskalt zur Führung.

So geht's weiter

Für Paraguay gibt es nach dem Coup gegen Deutschland keinen weiteren Exploit. Frankreich darf seinerseits weiter vom WM-Titel träumen und trifft im Viertelfinal auf Marokko.